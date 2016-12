En marcha la multa

Dani Parejo va a tener unas vacaciones navideñas diferentes a lo que podía esperar. Todavía con el revuelo que causó el vídeo en el que se le veía fumando una cachimba y con una copa en la mano en una discoteca en Madrid, ahora toca la segunda parte en la historia. El Valencia, como cualquier club profesional (y hasta los aficionados tienen sus normas), se rige por un código interno que se adapta al propio convenio de futbolistas. El club, al que no le sentó nada bien que saliera a la luz este vídeo en el que el principal perjudicado era el futbolista, ha iniciado ya la tramitación para determinar qué tipo de sanción se le aplica a su segundo capitán.

En este tipo de circunstancias, para que el Valencia determine qué cantidad económica deberá abonar Parejo, tiene que ajustarte a la normativa. Primero hay que abrir el correspondiente expediente disciplinario, informar al interesado, y darle un periodo de días para que pueda aportar las alegaciones que considere oportunas. Luego, en base a toda la documentación, será el consejo de administración el que deberá determinar a cuánto asciende la multa.

La tipología recoge que puede ser calificado de leve, grave o muy grave en función de los hechos, que puede suponer hasta la suspensión de empleo y sueldo. El último futbolista que se vio metido en un lío disciplinario fue Feghouli y cuando decidió actuar el club, por la negativa del jugador a entrenarse un día, al final acabó mediando la AFE.

Fue en abril pasado, ya cuando el futuro de Feghouli estaba claramente lejos de Mestalla. El Valencia se acogió al convenio que tiene suscrito la LFP y la AFE, y al final la multa fue de 12.000 euros tras haber cometido una falta tipificada como grave. Esta cantidad correspondía al 7% del sueldo mensual del jugador, algo que supone la cantidad máxima de sanción contemplada en el convenio de la AFE.

Parejo, cuando compareció ante los medios una vez circuló por las redes sociales el vídeo, declaró que se produjo cuando al día siguiente viernes el equipo no entrenaba y porque el fin de semana no había partido de Liga. En el consejo sentó muy mal todo esto y a Prandelli no le gustó tampoco nada.