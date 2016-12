Los dardos de Prandelli convulsionan al Valencia

valencia. Prandelli no quiso cerrar 2016 sin adelantar unas campanadas que todavía resuenan. Y por lo que parece, habrá ruido en las próximas semanas. El italiano quiere hacer ver sus poderes y cada una de sus declaraciones apuntan a una diana concreta. Primero, los jugadores; ahora, la dirección deportiva y su plan de fichajes. El caso Maksimovic tiene cierta semejanza con el de Rodrigo Caio, el inicio de la descomposición coral en la época de Salvo, Rufete y Nuno y que todavía arrastra el equipo de Mestalla. El técnico italiano aprovechó la rueda de prensa posterior al partido de Leganés para pisar el acelerador a fondo y atropellar el trabajo en equipo con el que en teoría se volvió de la cumbre de Singapur hace unos días para tratar de amortiguar la enésima crisis deportiva. El club oficializó hace unos días el interés por el jugador del Astana y aseguró que los contactos estaban avanzados. El miércoles por la noche, tras el partido, Prandelli cuestionó la labor de la secretaría técnica del Valencia al asegurar que Maksimovic no es el perfil de futbolista que necesita la actual plantilla. «Es un jugador interesante, es joven pero quiero jugadores más hechos», apuntó el técnico del Valencia.

Una declaración contundente, quizá con demasiado trayecto para un momento en el que la entidad busca soluciones para una crisis deportiva galopante y que necesita un tratamiento urgente para huir lo más rápido posible del abismo de los puestos que conducen al descenso de categoría.

Prandelli ha asumido galones. Bien por iniciativa propia o bien porque cuenta con el beneplácito de la propiedad. El italiano no ha dejado de dar bofetones cada vez que se ha puesto delante de un micrófono. Primero a la plantilla. Antes del partido de Anoeta, con un discurso en el que invitaba a salir a todos aquellos que no sientan en el pecho el escudo de la camiseta. El baile de Parejo sirvió también para dar continuidad a aquella charla al apuntar que todos los jugadores de la plantilla estaban en el mercado. El italiano, después, ya se ha encargado de repartir cariño de manera individualizada a futbolistas como Jaume y Rodrigo Moreno, con los que cuenta para su proyecto.

Tras el rapapolvo a los futbolistas por parte del entrenador -el director deportivo, Jesús García Pitarch, no ha entrado en este asunto-, Prandelli disparó el miércoles contra la labor de la secretaría técnica al poner en cuarentena la incorporación de un futbolista que en principio no quiere para la plantilla.

A pesar de las palabras del italiano, la idea del club es la de continuar con las gestiones para que el internacional serbio se incorpore a la plantilla del Valencia. Si no llega en este mercado de invierno -habría que pagar por su traspaso al Astana- la idea en la que trabaja el club es que se incorpore de cara a la próxima temporada a coste cero ya que acaba contrato en junio.

Por eso, según los plazos que se manejan, no se entiende un discurso tan ácido del preparador italiano cuando en principio la llegada del serbio es para la siguiente temporada y a coste cero. Con haber aclarado que al jugador de Astana no se le espera para el mercado de invierno sino en el próximo verano se hubiera evitado la polémica y hubiera dado más luz al proyecto.

Ahora, tras las declaraciones de Prandelli, el jugador ya sabe que en el Valencia hay un técnico que en principio no ha pedido su fichaje. Un obstáculo que podría provocar que el serbio, uno de los jugadores jóvenes con buen cartel en Europa, se pensara su llegada al club de Mestalla especialmente si ha decidido no renovar con el Astana y su coste es cero. La apreciación del italiano no está en sintonía con la política del club. Prandelli ha blindado todavía más su escudo de protección por lo que pueda venir para dar a entender que él es el menos culpable de la situación deportiva que vive el Valencia. Primero apuntó a los jugadores y después al plan de fichajes.

Sigue la negociaciación

Pese a las palabras del técnico, el Valencia va a continuar con la labor ya iniciada de fichar a Maksimovic. Del serbio, al que se le ha seguido en varios partidos, se tienen muy buenas referencias y la secretaría técnica que encabeza Jesús García Pitarch considera que es un perfil muy en consonancia con la política que quiere poner en marcha el Valencia de cara al futuro. La negociación sigue abierta, encaminada pero con el inconveniente de que ahora el jugador sabe que no es prioritario para Prandelli.

Con esa declaración, el técnico, que ha pedido la incorporación de cuatro jugadores, quiere forzar a Peter Lim a que en este mercado de invierno incorpore a jugadores más veteranos y con más experiencia. Unos perfiles que obligarían al dueño a gastar mucho más dinero cuando la versión oficial del Valencia es que el fair play limita las incorporaciones a precios bajo o cesiones de otros equipos. La respuesta de Prandelli ha sido un torpedo en la línea de flotación del club.