La Copa atiborra el mes de enero

El consejero Juan Sol será este mediodía el representante del Valencia en el sorteo que se celebrará en la sede de la Federación Española en Madrid, donde el conjunto de Mestalla conocerá contra quién se las verá en los octavos de final de la Copa. El deseo, lógicamente, es evitar alguno de los 'grandes' aunque tal y como está hoy en día el Valencia, prácticamente cualquier rival tiene posibilidades de poner a los de Prandelli en una situación comprometida.

De cualquier manera, lo que va a estar comprometido es el mes de enero. Como el Valencia no espabile pronto y salga de la zona peligrosa de la clasificación, se va a ver metido en un buen lío en este mes que se aproxima. La Liga y la Copa del Rey atiborran de partidos el primer arranque del año, lo que obligará a los equipos a regular sus fuerzas para no llevarse ningún disgusto inesperado. Peligroso pues para los de Prandelli, endebles en Liga pero a quienes por ahora la Copa no les ha sentado nada mal. Los dos encuentros contra el Leganés han acabado con triunfo. La única preocupación es lógicamente la distracción que la competición copera puede suponer a equipos que están metidos en zonas angustiosas.

Y es que, enero no va a dar ningún respiro. El día 4 se jugará el partido de ida y justo a la semana que viene está previsto la vuelta. El Valencia arranca la Liga el lunes día 9 en Pamplona, por lo que ya sabe que como le toque jugar el miércoles 11 (o el jueves 12) tendrá menos tiempo que el rival para descansar.

Si logra el Valencia seguir adelante en este cruce de octavos, los cuartos llegarán sin dar respiro alguno. El partido de ida se jugará el día 18 y la vuelta siete días después. En total, si el Valencia llegase hasta esos cuartos, deberá disputar un total de 8 encuentros en cuatro semanas. Las semifinales quedan para la primera semana de febrero.