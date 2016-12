Soler eclipsa la ausencia de Parejo

Parejo no apareció. Los ojos se dirigieron al palco, al lugar que ocupan los no convocados y lesionados, para buscar al de Coslada. Fueron varios los aficionados que se arremolinaron a cazar sensaciones. Ni asomó. Al parecer, igual que otros jugadores, tenía permiso para ausentarse. Quizá el club consideró que lo mejor era proteger a su jugador de algún improperio y por eso le permitió no fichar en Mestalla. Prandelli oficializó la versión: «La ausencia de Parejo en el palco era particular, era recomendable no exponerlo, a las personas hay que respetarlas. Los jugadores no están obligados a venir al partido, algunos se han entrenador a Paterna por la mañana y otros han querido asistir». Asistiera o no, las noticias nunca iban a estar ajenas al baile de Parejo a altas horas con copa y cachimba. Ahora se está a la espera de la sanción.

La ausencia de Parejo duró hasta que apareció en escena Carlos Soler. La media hora que Prandelli le brindó al chaval -se esperaba al valenciano en el once inicial- sirvió para iniciar un idilio con la grada que se antoja duradero. Soler tomó el timón en el centro del campo, se sacudió los nervios y empezó a dibujar sobre el césped el fútbol que lleva dentro. ¿Por qué a los técnicos les cuesta tanto dar la alternativa en plaza grande a aquellos que vienen empujando? Ayestarán cargó sobre las espaldas de Soler más de media pretemporada. Con Parejo en su particular guerra con el club, el canterano asumió la responsabilidad.

Una vez llegó el perdón, Parejo recuperó puesto y galones con Soler como último pasajero en las convocatorias. A los pies de la escalerilla del avión de vuelta de Bilbao, Ayestarán aseguraba que no podía meter en el equipo al canterano en una dinámica negativa. Quizá le faltó atrevimiento al vasco. Ahora, con un Valencia en barrena, el canterano es de lo poco a lo que agarrarse.

En Anoeta, con un equipo acurrucado por la depresión, trasladó una imagen de orgullo. Su carrera desde la banda, hasta el centro y posterior subida a rematar fue un síntoma del que quiere estar para aportar. Ayer, en esa media hora ante el Leganés demostró que tiene clase para jugar en Primera. Cuando equipos como el Barcelona y el Real Madrid tocan a la puerta de Paterna a la búsqueda de un determinado jugador el deseo no es gratuito. El plus lo da el futbolista cuando dice que no se quiere ir porque su deseo es triunfar en el Valencia.

La presidenta, Layhoon Chan, dijo en su día que la idea era que la mitad de la plantilla debería estar formada por gente de la cantera. Pues ya puede ir sumando gente para la causa en lugar de buscar más allá de estas fronteras lo que tiene en casa.

Soler, que dejó detalles de exquisito jugador, fue el culpable del gol del triunfo. Hizo la jugada, buscó la mejor opción y chutó para que el despeje de Herrerín cayera a los pies de Rodrigo. Minutos después, el delantero no le cedió una falta.

«Estoy muy contento de debutar en competición oficial en Mestalla, algo que buscas desde pequeñito. Lo importante ha sido que nos hemos ido con una victoria. Hemos tenido oportunidades claras y ahora hay que volver de la Navidad con fuerza para superar una situación complicada», señaló Carlos Soler, el protagonista de la noche.