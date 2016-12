Prandelli: «Maksimovic es interesante, pero es joven, quiero jugadores más hechos»

Cesare Prandelli vio en las botas de futbolistas como Carlos Soler el Valencia que quiere: «A eso debe jugar el equipo. Estoy orgulloso de lo que han hecho los jugadores jóvenes. Cuando las cosas no van bien es importante que entre gente de la cantera, sin pensamientos negativos, es así como se debe disputar un partido. Ha habido dos palos durante los primeros 15 minutos, yo no veo a equipos que creen tantas ocasiones, al menos ante nosotros».

El técnico blanquinegro no dudó en reprochar a la grada que durante ciertos momentos del encuentro ante el Leganés se escucharan leves silbidos: «Mestalla es un gran estadio, pero es difícil cuando el ambiente es como el de esta noche. No me parecen justos algunos pitos». Estas palabras hacían referencia a jugadores que siempre están en entredicho por los aficionados, como Rodrigo: «Ha marcado dos goles y dos palos. Ha hecho un gran partido».

Sobre la suplencia de Gayà, comentó que se debió a simple estrategia: «Necesitábamos un jugador rápido y Montoya lo es, además se está entrenando bien. José Luis había tenido problemas físicos, es simplemente por esto».

El próximo 2 de enero se abre el mercado de invierno y Prandelli en referencia a dos de los nombres que más suenan para recalar en el club de Mestalla, comentó anoche: «Zaza es un futbolista importante, Suso ya estuvo interesado en él. Maksimovic es interesante, pero es joven. Quiero jugadores más hechos», destacó, lo que hace difícil su llegada.

El entrenador transalpino volvió a hacer referencia al famoso 'fuori' que pronunció antes del último partido de Liga: «Yo buscaba una reacción y me la dieron. Es una provocación, por ejemplo cuando dije que todos eran transferibles, que nadie es intocable, también lo es. Ningún jugador me ha demostrado que se quiera ir, en verano muchos tuvieron la oportunidad de quedarse pero se quedaron y quiere ayudar a devolver al Valencia donde se merece pero es una temporada difícil y debemos saberlo».