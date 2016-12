Una Copa y adiós al terrible 2016

Se acabó. El Valencia jugó ayer el último partido de su horrible 2016, de sobra merecedor para ser incluido en la lista de los años más negros de la casi centenaria historia del club de Mestalla. Paradójicamente, el equipo echó el cierre cumpliendo el objetivo: no sufrió para eliminar al Leganés gracias al colchón que se ganó en la ida y estará en el bombo de los octavos de final de la Copa del Rey. Algo es algo y nada más, porque quien asistiera ayer a Mestalla pensando en llevarse una alegría, aunque fuera pasajera, y encarar 2017 con algo más de optimismo, regresó a casa con las dudas de siempre. Han sucedido tantísimas cosas en los últimos doce meses que a la afición del Valencia le dio tiempo a pasar, casi semana a semana, del enfado y la rabia al desaliento y el abandono.

Esa sensación, que también se palpó anoche entre las gradas desangeladas de Mestalla, será difícil de voltear en uno o dos partidos. No parece cuestión de un par de resultados que el valencianismo vuelva a engancharse a un proyecto gravemente herido por sus propios defectos. El Valencia inició 2016 con un comentarista en el banquillo -ya ha dicho Neville que no volverá a entrenar- por ser íntimo amigo de Peter Lim. Cuando el fútbol y sólo el fútbol se encargó de cortar las alas al británico, se entregó el equipo a Pako Ayestarán, un viejo conocido que venía para ayudar a Neville y acabó como primer espada en busca de la salvación. ¡La salvación! Después de muchas dudas, Meriton premió a Ayestarán por cumplir el objetivo y le dio el finiquito a los cuatro partidos de Liga. Entre tanto, Voro puso cordura en los momentos más críticos y ahora lo que suceda en el césped, al menos lo más inmediato, está en manos de Cesare Prandelli, extensa trayectoria cuyos méritos en Valencia aún debe demostrar.

Cuatro entrenadores y algunos viajes a Singapur después, el Valencia necesita urgentemente que estos Reyes Magos sean generosos y traigan por el Turia todos los regalos que el club necesita para ser feliz. El primer deseo, concedido por el dueño, es contribuir a mejorar la plantilla en este mercado de invierno. Y ahí no tiene margen de error García Pitarch. El equipo construido en verano no funciona y va a ser con el tren en marcha cuando el Valencia se juegue gran parte de su futuro inmediato. La plantilla necesita refuerzos en casi todas sus líneas. Se negocia por Zaza, existe interés por Maksimovic... A la dirección deportiva se le va a exigir pleno de aciertos tanto en los fichajes como en las salidas. Y ahí se incluye la posibilidad de que se marchen futbolistas importantes aunque el relevo no esté en condiciones de ofrecer inmediatas garantías.

El caso Parejo es la guinda que le faltaba al Valencia en este 'annus horribilis'. Falta por saber qué castigo se le impondrá a uno de los capitanes, qué sucederá con el madrileño de aquí al 31 de agosto. Prandelli no lo dejó claro. El italiano sólo lleva unos meses por Mestalla pero ya las ha visto de todos los colores. Incluso que el '10', brazalete incluido, le meta otra bomba en el vestuario a las puertas de las vacaciones, justo cuando aspiraba el italiano a una pizca de paz, reflexión y trabajo junto a García Pitarch, Layhoon y Peter Lim.

¿Dónde está Gayà?

A Prandelli la Copa no se le ha resistido lo más mínimo -tampoco el Leganés luchó demasiado el pase-, pero en la Liga no arranca. Ha probado a casi todos sus futbolistas y variado el dibujo (ayer regresó al 4-3-3) en busca de la fórmula del éxito, pero nada. Después de los turrones y las sobremesas interminables espera un hueso, Osasuna, en estos momentos rival directo para escapar de la zona baja. Y para entonces espera Prandelli conocer a alguno de sus nuevos futbolistas o haber dicho adiós, hasta luego, a otros. Mientras, hay otro caso que preocupa y atañe a José Luis Gayà. Definitivamente a Prandelli no le convence el valenciano y así lo demuestra. Ayer apostó por Montoya en la izquierda y Gayà esperó su turno en el banquillo. Cuando salió por Mina, Mestalla le tributó una buena ovación. La afición se pregunta dónde está el fulgurante Gayà de la 2014-15. El año pasado cayó presa de las lesiones y en el que nos ocupa, después de dar síntomas de mejoría, el equipo entró en barrena y Prandelli le ocultó entre Siqueira y Montoya.

En la lista de peticiones debería el Valencia incluir la posibilidad de ver al mejor Gayà y que la serenidad encontrara al cuerpo de Rodrigo Moreno. Contra el Leganés pudo marcar tres en quince minutos. Los desmarques fueron de nueve puro, eléctrico, las definiciones son las mismas que le acompañan casi desde que aterrizó en Valencia. Se estrelló Rodrigo dos veces en la madera y Mestalla aplaudió en el enésimo refuerzo a la confianza del delantero, que aún sería responsable de los dos goles de su equipo para ganar el choque. No dejó el Valencia la portería a cero, aunque para este deseo mejor atender a la pizarra que esperar a los Reyes Magos.

El partido no entró en calor hasta la entrada de Carlos Soler, uno de esos canteranos con estrella a los que la grada tiene infinita confianza. Nada más salir, un pase brillante al espacio, luego un tiro peligroso y la jugada, por coraje y calidad, del segundo gol del Valencia. Rafa Mir también gozó de buenos minutos y la afición pudo recordar que, a pesar de los pesares, hay cantera. De hecho, el banquillo estaba plagado (Soler, Mir, Cartabia, Gayà, Javi Jiménez) de chavales con el ADN de Paterna. Por ahí, como demostró el fuego y la ambición de Soler, existe una salida hacia la recuperación. Hay otras muchas y serán necesarias ponerlas en práctica desde ya para que 2016 quede como el año de los horrores que se supieron corregir a tiempo.