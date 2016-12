La última de Parejo

valencia. La sexta temporada de Dani Parejo en el Valencia tiene toda la pinta de acabar peor incluso de lo que empezó. Que te pillen con una cachimba (pipa) en una mano, con una copa en la otra mano, en una discoteca y con evidentes signos de embriaguez es ya de por sí preocupante y sancionable, pero lo sonrojable e indignante es que encima te graben con un teléfono móvil y que luego el vídeo se difunda por las redes sociales, precisamente en el momento más delicado por el que atraviesa el club en los últimos treinta años. Y, por si fuera poco, justo en el momento en el que en el Valencia es un auténtico polvorín a nivel interno con las dudas sobre quién puede salir, ya sea ahora o en junio.

El problema añadido para Parejo es que esta no es la primera vez que salta una noticia punzante sobre su persona por motivos que no se centran en lo que hace sobre el terreno de juego. La más reciente fue lo que ocurrió este verano, con su postura de fuerza para que el Valencia lo vendiera al Sevilla, lo que forzó incluso a Ayestarán a dejarlo apartado del equipo. Voro, el delegado, lo llegó a bajar del autobús para que no fuera a uno de los amistosos que tenía que jugar el equipo.

En 2012, el de Coslada también acaparó todos los focos al dar positivo en un control de alcoholemia a las 5.45 horas de la madrugada cuando fue parado por la policía mientras conducía su Porsche en la plaza Zaragoza. El resultado del examen fue de 0,52 miligramos, doblando el máximo permitido. «Tengo problemas personales muy jodidos, estoy mal. No va a volver a suceder. Soy un chico que para nada soy problemático», confesó posteriormente.

A Parejo (27 años) se le torció ayer el día desde bien pronto. Cuando fue a entrenarse a Paterna ya circulaba por las redes sociales el vídeo de menos de un minuto en el que se veía al futbolista disfrutando en una discoteca junto a varios jóvenes. Uno de ellos, además, faltando al respeto a Prandelli y llamando «primo» al futbolista, aunque éste aseguraba después que no lo conocía de nada.

Después de ver este video de Parejo , no creo que haya alguien que dude de todo lo que dijo Prandelli. pic.twitter.com/EG99EQxxsM — Esteban Letona (@EstebanLetona) 20 de diciembre de 2016

A Parejo se le tiene que abrir ahora un expediente, aunque el suceso se produjo en la noche del jueves pasado (el equipo se entrenó por la mañana) en Madrid, y teniendo en cuenta que el viernes el equipo tenía jornada de descanso y no había partido.

Concluido el entrenamiento, Parejo, que ya había hablado con el entrenador, compareció ante la prensa y sin admitir preguntas dijo: «Lamento las imágenes aparecidas porque son impropias. Sólo me queda pedir perdón a la afición, al club, al entrenador y a mis compañeros. No sirve de excusa, pero estaba en mi tiempo de ocio. Todos somos conscientes de la situación del club, pero era en un día libre y todos somos personas. No estoy justificando que lo hiciera ni bien ni mal, pero también es de entender. Me he equivocado, no volverá a ocurrir, pero no he matado a nadie. Era mi día libre, no había partido ese fin de se semana».

Hasta ahora con Prandelli había sido titular en todos los encuentros. De hecho, es el futbolista de la plantilla blanquinegra que más minutos de competición lleva acumulados. Pero el entrenador decidió dejarlo fuera de la convocatoria. Calificaba el italiano de «chiquillada» lo sucedido y daba su versión: «El vídeo se comenta solo. No me gusta comentar un vídeo y mi preocupación es la imagen de Parejo como hombre al que quiero siempre defender. Un jugador puede ser criticable, pero los hombres deben mantener siempre una dignidad».

Ser el segundo capitán (pese a que renunció meses atrás) y ser titular parece que no va a evitar que esta vez sí el club contemple de manera decidida una venta. Tiene uno de los salarios más altos (más de dos millones netos) y un contrato hasta 2020.