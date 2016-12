Toda la plantilla del Valencia CF está en venta

valencia. Está visto que un 1-3 en una eliminatoria a doble partido debe ser motivo de tranquilidad para cualquier equipo del mundo menos para el Valencia, que acaba de airear en boca de Prandelli que cualquier futbolista de esta plantilla está en venta, sin precisar el entrenador el alcance real de dicha postura. El cómo puede sentar estas manifestaciones a un aficionado que ya de por sí está muy sensible con el proyecto de Peter Lim es algo que podrá comprobarse esta misma noche, en un partido de vuelta de Copa que llega para el Valencia bastante más turbio de lo que podía imaginar. Pese al 1-3 de la ida, y tal y como están las cosas, el aficionado ya no sabe por dónde le va a llegar el siguiente disgusto. Hace unos días Prandelli abofeteaba públicamente a la plantilla; después sería Layhoon la que volvía a atizar a los jugadores y ayer el técnico añadía que hacen falta cuatro fichajes.

Por si no hubiera bastante, la guinda a la jornada la pondría Parejo, que ha obligado a su entrenador a dejarlo fuera de la convocatoria para esta noche; a la dirección deportiva a abrir la puerta a cualquier comprador (Sampaoli reconoce que es su «preferido» aunque el Sevilla busca urgentemente centrales y delantero), y al consejo de administración a exprimir el régimen interno para sancionar y escarmentar a su segundo capitán.

Tan agitado por dentro está el Valencia que da la impresión que hasta incomoda el partido de esta noche en un Mestalla que por desgracia no presentará una buena entrada de aficionados, pese a la campaña -tímida- que hizo el club para incentivar a sus seguidores. Ahora se habla más de los que pueden venir y salir que de este pie y medio que ya hay puestos en los octavos. Desde luego, habrá que ver qué reacción tiene la grada hoy con todo lo que ha sucedido.

Mientras Garitano, entrenador del Leganés, apela a un sentimiento que aquí se echa mucho en falta («defendemos el escudo del Leganés», decía ayer), Prandelli tiene un ojo aquí y otro allá. «Todos los jugadores son transferibles y la sociedad lo sabe. Cuando un entrenador se encuentra con la propietario hay que hablar con la máxima sinceridad. Esta escuadra necesita cuatro jugadores para mejorar esta plantilla y, a partir de ahí, se hará un nuevo proyecto técnico», confesaba, sabedor que la Copa es la única vía de escape a la crisis, aunque lo verdaderamente importante es sacar al equipo de donde está.

El italiano ha dibujado ya cómo va a ser la apertura de este mercado de invierno para el Valencia. Cuatro meses después de haber empezado la Liga, el Valencia se lanza a por cuatro futbolistas, una cantidad más que respetable de gente que indica más o menos otras tantas salidas, lo que sin duda pone en marcha -como admite el propio Prandelli- un 'nuevo proyecto', con el riesgo que eso conlleva teniendo en cuenta los periodos de adaptación y que el peligro del descenso sigue muy presente. De la Liga, en cualquier caso, ya no volverá a hablar el Valencia hasta el 9 de enero en Pamplona.

Hasta ese día tiene margen de sobra el entrenador blanquinegro de decidir realmente a qué va a jugar el Valencia. Tras este duelo contra el Leganés, se marcha Abdennour a la Copa de África y eso puede influir en el dibujo. De momento para esta noche se espera otra vez, recuperado ya Mangala, una defensa con tres centrales. Vuelve Enzo Pérez que, ante la ausencia de Parejo, parece que tiene todos los números para entrar directamente en el once.

Cabe la posibilidad, no obstante, de que Carlos Soler tenga algunas opciones de participar o bien desde inicio o conforme vaya transcurriendo el encuentro. Desde luego, con el intento del Valencia de fichar un centrocampista, se ve claramente que Prandelli no acaba de confiar del todo en Soler, que tan buen rendimiento está haciendo en el Mestalla. Están en la lista -de 19 y tiene que haber un descarte- tanto Lato como Rafa Mir. No es la primera vez que coinciden en una convocatoria los tres chavales del filial, porque ya ocurrió en la jornada 3 ante el Betis, pero en aquella ocasión finalmente el lateral Lato se quedó en la grada. Siqueira, por cierto, no está por resfriado. Como tampoco Nani, Garay y Ryan, lesionados.