El vestuario tiene ahora la palabra

Va a ser el de mañana un partido que en nada tiene que ver al que se jugaría en lo que se podría llamar 'circunstancias normales'. Por el resultado de la ida se podría considerar de trámite. Ese 1-3 de la ida en Leganés no hace peligrar la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, competición a la que el Valencia se va a entregar con devoción -y obligación- porque es lo único que le queda para salvar con algo de dignidad la temporada. Pero el Valencia-Leganés de este miércoles encierra un morbo añadido: el de saber cómo van a reaccionar los jugadores después de la andanada pública de la presidenta. La segunda que reciben en doce días. Abrió 'fuego' Cesare Prandelli el día 9, en la víspera del encuentro de Anoeta, y el jueves pasado cerraba este particular hostigamiento invernal Layhoon.

Ni un solo futbolista se ha pronunciado desde que hablara la dirigente. En realidad llevan meses hablando lo mínimo. Vuelven a estar los futbolistas señalados de una forma descarada, mensaje que por el momento el aficionado se lo ha tomado desde una perspectiva particular. Con quien realmente está molesto el público que acude a Mestalla es con Peter Lim, su directiva y la política de fichajes, al menos por lo que se ha visto hasta el momento. Aunque es verdad que se ha pitado a los jugadores al final de los partidos, no se ha visto ni mucho menos un ambiente tan hostil hacia ellos como sí se ha podido comprobar en años anteriores.

La única salvedad, eso sí, fue la que tuvieron los ultras de Yomus en Paterna cuando regresó la expedición de San Sebastián. Desde ese momento y al estar aplazado el partido contra el Real Madrid, todo lo que concierne al Valencia se ha limitado al viaje de Prandelli y compañía a Singapur, y las posteriores explicaciones de la presidenta del club. Hoy tiene que volver a hablar el entrenador y es más que probable que no vaya a utilizar un lenguaje tan agresivo como hizo antes del partido contra la Real.

Ya vio el italiano antes de aquella cita de Anoeta que pulsar de la forma que pulsó la tecla de la amenaza para reactivar a un grupo que está bajo mínimos no le fue nada bien. A los dos minutos de juego Wilian José le demostró al italiano, marcando el primero para la Real Sociedad, que su estrategia verbal no iba a encontrar la respuesta deseada. Al menos en este grupo de futbolistas que no se ha caracterizado precisamente por un carácter guerrero.

Por desgracia para el Valencia, la afluencia de espectadores mañana puede ser ínfima y su actitud ante el equipo y la presidenta estará claramente amortiguada por la falta de espectadores. Es más que probable que para algunos jugadores será la última vez que vistan la camiseta.