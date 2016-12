El Valencia negocia con Zaza mientras desmiente que tenga fichado a Guedes

valencia. Tanto ha aireado el Valencia su necesidad de hacer reformas en su plantilla que se ha puesto ineludiblemente en la primera línea de combate de este mercado de invierno al que le quedan unos pocos días para su inicio. Ayer, mientras García Pitarch seguía a la espera de avances para ver si, entre otros, el interés en Zaza logra o no fructificar, el Valencia se encontró que desde Portugal daban por cerrado un acuerdo con Gonzalo Guedes, joven atacante del Benfica y que empieza a 'moverse' por la órbita de otros clubes. El diario A Bola cifraba en 25 millones de euros la operación apuntando pese a esto que el PSG estaba dispuesto a ofrecer 30 millones. No es la primera vez que a Guedes se le vincula con el Valencia, algo que no debe pillar por sorpresa a nadie teniendo en cuenta que el delantero milita en el Benfica y éste es un club que ha estado estrechamente vinculado a Peter Lim por las operaciones de compra de futbolistas que ha hecho, siempre bajo la tutela de Jorge Mendes. No obstante, el Valencia se apresuró a desmentir esa información. Es difícil encajar la futura compra de Guedes por esa cantidad de dinero teniendo en cuenta que el Valencia lleva camino de quedarse un año más (la 2017-18) sin ingresos por competición europea.

Ya se sabe que ahora se ponen en marcha muchos intereses -sobre todo de los agentes- y que cualquier tímido intento se convierte enseguida en el mejor argumento para subir la tasación de los jugadores.

De hecho, el intento del Valencia en Zaza fue emparejado hace ya bastantes días con la posibilidad de que el AC Milan lo tuviera también en su punto de mira por si Bacca acababa en las filas del PSG. De momento, el Valencia trata de desligar una opción de compra a futuro por Zaza a la cesión. En la Juventus, Zaza tiene difícil cabida.