El fichaje de Zaza, un rompecabezas

No lo va a tener nada fácil García Pitarch si quiere satisfacer los deseos de Cesare Prandelli. El director deportivo pone en este mercado de invierno -al que se entrega casi con devoción el Valencia- buena parte de su crédito, consciente de que los resultados deportivos le han puesto entre la espada y la pared. Si ya resulta complicado en enero conseguir futbolistas que puedan tener cabida en un proyecto ya iniciado, más lo es en el caso que afecta directamente al Valencia. La petición de Prandelli de traer a Simone Zaza obliga al club de Mestalla a afinar sus dotes de negociación. Si a Mangala y Garay los trajo prácticamente sobre la bocina, con todo el riesgo y las consecuencias que ello conlleva, con Zaza la habilidad está en saber sacar adelante una negociación en la que hay tres actores implicados aunque con todos hay abiertas conversaciones: el propio futbolista, el West Ham y la Juventus. Si con el delantero la cosa parece más o menos encaminada, cuesta arriba se pone el convencer a los clubes. Esos 2,5 millones que pretende el West Ham para dejar marchar al delantero (pagó 5 a la Juve por la cesión hasta junio) se han convertido a día de hoy en el primer y más serio obstáculo para los intereses valencianistas. Una cosa fue la promesa de Peter Lim de hacer todo lo posible para reforzar la plantilla y otra bien distinta echar mano del bolsillo para parchear las cosas que se han hecho mal desde el principio.

Otro 'obstáculo' que siempre hay que tener en cuenta cuando llegan futbolistas a mitad de temporada es lógicamente el de la adaptación. Prandelli considera que con el internacional italiano no habría ningún problema. Al menos lo del idioma con el entrenador no es problema. Justo todo lo contrario de lo que le ha ocurrido al jugador en esta media campaña en la Premier. Bilic se ha cansado de darle minutos (571) en el West Ham donde no ha marcado ni un solo gol y de hecho había frenado sus participaciones al llegar a los 11 partidos, no sólo por su escaso rendimiento sino para evitar que el club se metiera en un callejón sin salida ya que a los 14 encuentros estaba obligado a ejecutar la opción de compra (20 millones). No convocarlo es un claro síntoma de que la puerta de salida la tiene abierta.

Hasta Antonio Conte, entrenador italiano del Chelsea, ha hablado públicamente del batacazo que se ha pegado Zaza en esta corta experiencia en el fútbol inglés. «Es un buen jugador pero ahora tiene grandes dificultades en la Premier, lo conozco muy bien», opinaba el técnico italiano, que 'utilizaba' a Zaza precisamente para justificar la situación de Michy Batshuayi, delantero que al Chelsea le ha costado 40 millones y que también se ha estrellado en la Premier.

El estilo de juego inglés es lo que no ha encajado en este futbolista (1,86 m.) que pretende ahora Prandelli adaptar a un Valencia que, dos meses después de la llegada del entrenador italiano, todavía no ha encontrado un patrón de fútbol definido que le vaya bien.

De cualquier forma, para Zaza lo de hacer las maletas y cambiarse de camiseta no es algo que le pille de nuevo. A sus 25 años ha pasado por ocho clubes diferentes. Y de lograr el Valencia su cesión, sería la quinta que experimenta este delantero que en la Premier ha ofrecido unos registros más bien pobres: además de no estrenarse como goleador, tampoco ha dado ninguna asistencia. Ha chutado 16 veces pero sólo 2 cogieron dirección de portería. García Pitarch no cierra ninguno de los frentes que tiene abiertos ante la posibilidad de que el interés de Zaza acabe finalmente en vía muerta. A la espera de que haya alguna salida, de momento se va cuesta arriba.