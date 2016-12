El pulso entre el West Ham y la Juve por 2,5 millones complica la llegada de Zaza

valencia. A Simone Zaza, gran objetivo del Valencia para el mercado de invierno, la Premier League no le ha sentado precisamente bien. El italiano no está a gusto en el West Ham y el club inglés tampoco parece satisfecho con el rendimiento del delantero, así que la relación entre ambos llegará a su fin en los próximos días, según se desprende de las declaraciones del agente de Zaza. «Volverá a la Juventus porque el West Ham no le quiere», sentenció Vincenzo Morabito. El problema es que en la Juventus, con delanteros como Higuaín, Mandzukic o Dybala entre otros, no hay hueco para Zaza, que salió de Turín en verano por ese motivo.

Entonces el West Ham acordó pagar cinco millones de euros para conseguir la cesión del italiano hasta el 30 de junio de 2017, pero en estos meses Zaza (25 años, 16 veces internacional) no ha respondido a las expectativas. En once encuentros y 571 minutos, el italiano aún no ha conseguido ningún gol como 'hammer'. Slaven Bilic, técnico del West Ham, ha concedido algunas oportunidades a Zaza, pero la nula respuesta goleadora del italiano y la mala marcha del equipo ha provocado que Bilic haya cambiado de delanteros continuamente buscando la reacción global.

Una cosa está clara: Zaza no va a llegar a los 14 partidos con el West Ham puesto que el club de Londres, si el ariete alcanzara esa cifra de encuentros, estaría obligado a comprárselo a la Juventus. En estos momentos, a lo único a lo que puede aspirar el West Ham es a que la Juventus le perdone el 50% de lo acordado. El club italiano debe decidir si acepta las condiciones de los ingleses y renuncia a esos 2,5 millones para facilitar que el Valencia pueda negociar y firmar a Zaza de cara al mercado de invierno.

El tira y afloja es entre West Ham y Juventus, pero en la partida entra de lleno el Valencia. Reconoció el jueves García Pitarch que Zaza «gusta» tanto al director deportivo como al entrenador y por tanto, es un objetivo claro para reforzar al equipo en enero. El Valencia debe negociar por el delantero, pero no pagará a la Juventus los 2,5 millones que el West Ham pide se le perdonen. García Pitarch, que mantiene una buena relación con los responsables de la Juventus, estudia otras alternativas para poder fichar a Zaza (finaliza contrato en Turín en 2020) y poder incorporarlo lo antes posible a la disciplina blanquinegra. Con el compromiso de Lim de poner dinero para reforzar la plantilla en este mercado de invierno, García Pitarch debe elegir bien el tiro para darle a Prandelli las piezas que necesita. Y no parece que Zaza, visto lo visto, sea el futbolista por el que van a pagar por un traspaso. Cabe recordar que los técnicos quieren reforzar varias posiciones.

Nada seguro con Parejo

En cuanto a las salidas, el futuro de Parejo está en el aire desde antes del verano, cuando el futbolista se hartó de las críticas de Mestalla hasta el punto de pedir que le traspasaran al Sevilla. La oferta de 10 millones de los hispalenses fue insuficiente y Parejo acabó pidiendo perdón para que Ayestarán le reintegrara en el grupo.

En estos momentos, Parejo es imprescindible y el jugador con más minutos disputados. Como reconoció García Pitarch, el madrileño no ha pedido marcharse en enero, aunque teniendo en cuenta la marcha del equipo nada se puede dar por descartado. Cuenta Prandelli con Parejo, que sólo saldría en enero si llegara una oferta irrechazable. Sólo así podría permitirse el lujo el Valencia de perder un titular para buscar a un sustituto de garantías. Ayer, por cierto, 'Daily Star' aseguró que el Southampton estaría dispuesto a pagar 20 millones por Parejo, pero tanto el jugador como su familia quieren seguir en España.