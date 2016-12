Meriton aprieta a técnicos y jugadores

valencia. Con el proyecto en entredicho y el equipo, desastroso, a un paso del descenso, Meriton se enfrentaba ayer a un día clave desde que aterrizara en el Valencia. Por escenografía y preparación también lo entendieron así los dueños del club: Layhoon Chan estuvo más combativa que nunca para trasladar el mensaje que tan sólo unas horas antes habían acordado la presidenta, Jesús García Pitarch y Cesare Prandelli con el gran jefe, Peter Lim. El viaje a Singapur, según reconocieron los protagonistas, fue otro apretón de tuercas a futbolistas y técnicos. «Lim dijo con claridad que con el equipo actual no deberíamos estar dónde estamos», sentenció Layhoon. La frase fue un aviso para los jugadores, pero el dardo iba dirigido a Prandelli y García Pitarch, sin duda. Al menos y además de la bronca, el entrenador y el director deportivo arrancaron el compromiso de Lim de que habrá dinero para fichar en invierno. El magnate se va a rascar el bolsillo porque se ha dado cuenta, como el resto del planeta fútbol, de que sin refuerzos el Valencia corre serio peligro de descenso.

En varias ocasiones recordó Layhoon que el problema del club de Mestalla es deportivo y sólo deportivo, así que de todas las formas posibles quitó a Meriton la responsabilidad por la crisis acuciante que atraviesa la entidad: «No hay crisis financiera en este club. Nuestro problema actual es deportivo y lo vamos a solucionar». En esa respuesta, una de las más largas, volvió a pedir a los aficionados «confianza». «Sé que es difícil pensar que las cosas van a cambiar, pero os pido que tengáis fe en nosotros. Estamos totalmente comprometidos con el club a largo plazo y una mala racha no pone en cuestión el proyecto del gran Valencia que queremos», defendió la presidenta del club blanquinegro.

La primera gran conclusión de la comparecencia, que se extendió durante una hora y Layhoon quiso dar en inglés para no cometer errores, es que Lim dio el visto bueno a poner dinero para fichar. «Lim coincide en reforzar la plantilla aunque también transmitió que no puede ser la única solución», recordó Layhoon Chan. A partir de ahí, la presidente enumeró los motivos que Meriton ha ido acumulando para leer la cartilla a técnicos y jugadores: «Con la llegada de Prandelli, teníamos confianza en que mejoraríamos, pero no ha sido así. Lim no acepta este nivel de resultados. Apoyamos a los responsables deportivos, pero exigimos al director deportivo y al entrenador empezar a ganar para subir en la clasificación. Necesitamos que los jugadores que estén son los que quieran estar y mejoren su rendimiento. Fichar no es la respuesta mágica, hay que trabajar más. Los jugadores saben que han decepcionado a la afición».

Sobre la polémica de la limitación del fair play financiero por la multa de la Unión Europea, Layhoon echó un capote a García Pitarch. La presidenta aseguró que los 23,3 millones de castigo sí influyen en la confección de la plantilla. «No hubo mentiras», explicó García Pitarch, que el 2 de octubre dijo que había margen de sobra en el fair play y hace pocas semanas cambió la versión para reconocer que no podría fichar si no hay salidas. «La intervención de Lim, pese a la multa, va a posibilitar que se produzcan «traspasos», por lo que el director deportivo tendrá más margen que el año pasado, cuando sólo puedo traer a Cheryshev y Siqueira cedidos.

Dada la crítica situación de la plantilla, busca García Pitarch fichar cuanto antes para satisfacer a Prandelli. Y ahí está Simone Zaza, delantero de la Juventus cedido en el West Ham. Nos gustaba, nos gusta y es un objetivo, pero tenemos que manejar los números», explicó el director deportivo, que defendió los fichajes del verano: «Volvería a traer a Mangala, a Garay, a Munir, a Mario Suárez... Estamos convencidos de que van a subir su rendimiento».

Layhoon intervino en esa respuesta para garantizar que si hay alguna salida, el presupuesto para fichajes «crecerá», aunque no se contemplan traspasos relevantes. «En este momento, Parejo no ha dicho que quiera salir. Enzo y Rodrigo tuvieron ofertas en verano y las rechazaron... Y Joao Cancelo ha dicho que no se quiere ir. Su comportamiento y el de su agente está siendo de gran respeto», aseguró García Pitarch, que no ha elaborado «listas negras» por los malos resultados y no se atrevió a decir que Joao Cancelo seguiría en el Valencia la próxima temporada.

Tampoco considera el director deportivo que el famoso 'fuori' de Prandelli significó que se le abran las puertas a ningún jugador. «Fue una invitación a la implicación y al esfuerzo. Y a lo que significa representar al Valencia», aclaró García Pitarch, que ya inició las conversaciones con un futbolista para incorporarlo cuanto antes.