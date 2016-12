El riesgo de enero

valencia. A la afición del Valencia parece que le empieza a cambiar la cara desde que se supo este lunes que Peter Lim está dispuesto a atender las demandas de Cesare Prandelli. Ahora, todo el mundo habla de 'revolución', de que el Valencia va a despegar en un abrir y cerrar de ojos. Como si fuera fácil no sólo resolver situaciones tan complejas económica y deportivamente hablando como la de Enzo Pérez y Dani Parejo, por ejemplo; y como si resultara sencillo buscar futbolistas que rindan desde el primer día que se ponen la camiseta con el escudo del murciélago. Desde el momento en el que jugadores como Mosquera y Sidnei decidieron en su momento descartar la proposición del Valencia para quedarse en un club como el Deportivo, hay que plantearse realmente qué es lo que ha cambiado en este club para que ocurra una situación impensable hace poco tiempo. Justo ahora que la miras están puestas en gente como Zaza y Hernanes (ambos pertenecen a la Juventus), no es malo echar la vista atrás y ver realmente si en el Valencia suelen triunfar los fichajes que llegan en un periodo tan exigente y limitado como el de enero. El Valencia actual no está para periodos de adaptación, ni para gente que necesite conocer el entorno, el idioma y demás. Está para rendir desde ya.

Por eso sorprenden casos tanto en lo positivo como en lo negativo. Si un coge por ejemplo las últimas siete temporadas, sólo se pueden calificar como de 'sobresalientes' los fichajes de Keita (obra de Rufete) y de Jonas (Braulio). El resto, o se limitaron a cumplir de manera discreta o fueron un fracaso absoluto.

Por increíble que pueda parecer, el gran fichaje que se hizo en enero de 2014 y cuya tramitación posterior dejó tanto que desear que finalmente se aplazó su llegada hasta verano, fue el de Otamendi. Ese enero el único que aterrizó fue Enzo, hoy en día titular indiscutible en el Valencia aunque tanto por su alta ficha y su amortización lo dejan en una situación especial. Ayer circularon por Sevilla no sólo el nombre de Enzo sino, como este verano, el de Parejo, pero el club andaluz por ahora parece centrado en apostar fuerte por un delantero. Otra cosa será qué pasará en junio.

De la misma forma, y pese a que el martes se supo que Joao Cancelo le había dicho a García Pitarch que no lo vendieran porque quería quedarse en el Valencia, desde Barcelona el movimiento se contempla sólo como una postura que variará cuando finalice la temporada.

Es evidente que el Valencia o apuesta pro conseguir cedidos o hace caja para poder fichar con más garantías. García Pitarch siempre ha considerado que traer jugadores en este mercado sólo sirve para aliviar de problemas a otros clubes. Pero con el agua al cuello del Valencia, no queda otro remedio. Lo de Vinicius -otro de los que llegaron a Mestalla en invierno- no convence a nadie. En realidad, a Prandelli lo que le hace falta es encontrar un delantero como Adrian Ilie (lo fichó a mitad de temporada Ranieri). Ni 'Choris', ni 'Vargas' y -un poco más atrás en el tiempo- ni 'Aristizábales'. Con Aristizábal, más conocido como el 'Alacrán', se bordeó el ridículo. Llegó en marzo (1994) y se fue tres meses después. Otros pinchazos fueron los de Nico Olivera (1998) y Thiago Carleto (2008), el que iba para 'sucesor de Roberto Carlos'.