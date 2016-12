Diez preguntas para Layhoon

Si de algo ha pecado Layhoon en los dos años que acaba de cumplir como presidenta del Valencia es de su falta de comunicación. Sus comparecencias públicas no sólo han sido escasas sino, además, limitadas al no admitir preguntas de los periodistas. Esta tarde (18 horas) y por decisión propia, Layhoon ha decidido convocar a los medios para, junto con García Pitarch, dar detalle sobre el reciente encuentro de Singapur. La afición, sensibilizada y hastiada por la situación, espera que la presidenta responda esta vez a las cuestiones que más preocupan, algo que no sucedió en la última Junta cuando se dejó cuestiones por responder.

INVERSIÓN

¿Va a poner Peter Lim más dinero esta temporada?

Quedó claro este verano que Lim había cerrado el 'grifo'. Pero, en vista de lo mal que se han puesto las cosas, quizás el máximo accionista ha cambiado de opinión. El Valencia necesita ingresos y una fórmula rápida es vía patrocinador, ya que la camiseta sigue blanca. La afición está bastante desencantada con el empresario de Singapur.

SALIDAS

¿Cuántos jugadores entran en la 'operación Fuori'?

Abiertamente es imposible que la presidenta desvele los nombres que el entrenador puso en Singapur encima de la mesa. Pero la misma vehemencia que utilizó el italiano para expresar su enfado con la plantilla hace que ahora los aficionados piensen que va a existir una revolución total en el vestuario.

ENTRADAS

¿Qué fichajes ha pedido como necesarios el técnico?

¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro?¿Qué piensa Prandelli que es necesario para enderezar el desastre de planificación y rendimiento que ha experimentado y vive el Valencia? Para García Pitarch hace falta un delantero, un centrocampista, un extremo... Dependerá del sistema que definitivamente quiere implantar Prandelli: 5-3-2 o 4-4-2 o 4-1-4-1...

SUSO Y/O PRANDELLI

¿Quién va a ser de verdad el encargado de fichar?

4Para eso se contrató a García Pitarch pero si Prandelli, como parece, va a tomar protagonismo, entonces puede encontrarse el club cuando el italiano ya no esté (tiene contrato por un año más) con futbolistas que no encajan en el proyecto de futuro, si lo hay... Involucrar ahora a Jorge Mendes sería altamente peligroso.

RECLAMACIÓN

¿Por qué no viene de una vez Peter Lim a Valencia?

5Lim ni juega ni mete goles pero la afición lleva tiempo preguntándose por qué no viene Peter Lim a Valencia. Quizás el contexto de la rueda de prensa de hoy vaya más allá de esta cuestión pero a la afición también le gusta ver que el dueño no sólo ve al equipo por televisión.

RUMOR O INTENTO

¿En algún momento se planteó Prandelli dimitir?

Nada más salir esta posibilidad desde Italia, y cuando estaban todavía en Singapur, el club se dio prisa por desmentirlo. El italiano no parece que se planteara en ningún momento un cese.

POSTURA

¿Fue valiente Prandelli en el cara a cara con Peter Lim?

Cesare Prandelli hizo el viernes pasado una de las declaraciones más contundentes en el Valencia de los últimos años. La duda es si fue tan sincero y contundente en el cara a cara con Peter Lim. Al fin y al cabo, dijo el italiano que el verdadero problema del Valencia no es de los últimos dos meses sino de los últimos dos años. Los años de Lim.

PLAN DE FUTURO

¿Sigue Lim ilusionado con hacer un Valencia grande?

No es este Valencia la idea que se vendió en su momento a los aficionados cuando se debatía en si era correcto o no el proceso de venta. Meriton llegó entre otras cosas para hacer un Valencia grande. ¿Sigue Lim empecinado en devolver al club a la élite del fútbol europeo? ¿Cuál es el plan de futuro que hay?

ESTADIO

¿Ha recapacitado Lim sobre el nuevo Mestalla?

No es este un tema actual pero como son tan pocas veces las que habla Layhoon, después de la pasada Junta y de que la afición se haya desencantado con esta postura de no reiniciar las obras, quizás Lim tiene alguna novedad que trasladar sobre el nuevo estadio. Sería desde luego un gran golpe de efecto.

SECRETARÍA TÉCNICA

¿Está cuestionado G. Pitarch o se va a reforzar su área?

Se ha convertido García Pitarch en centro de muchas de las críticas. Al fin y al cabo, han fallado algunas de sus apuestas como la del entrenador (Ayestarán) y la de algunos de sus jugadores. Justo ahora que la secretaría técnica acaba de perder también a uno de sus miembros, bueno sería saber qué planes tiene Peter Lim para este departamento, tan importante en un club como el Valencia.