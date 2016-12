Valencia CF | Layhoon devela mañana los planes de Peter Lim

Aunque estaba previsto en un principio que fuera el viernes, quizás la presión de la afición y hasta del propio vestuario ha provocado que la presidenta del Valencia, Layhoon Chan, adelante en una jornada su comparecencia de prensa. La dirigente tiene que ofrecer cuáles son los planes de Peter Lim de cara a este mercado de invierno tras la cumbre que mantuvieron en Singapur estos dos con Cesare Prandelli y con García Pitarch. El director deportivo estará también junto a Layhoon en esta comparecencia con la intención de aclarar si al final el vestuario del primer equipo va a sufrir o no la remodelación que la afición demanda.

A 17 días de que arranque el mercado de invierno, el Valencia todavía no puede concretar qué futbolistas van a salir de la actual plantilla y tampoco, seguramente, cuáles son los jugadores que ha solicitado Prandelli para reforzar el equipo.

Con la única confirmación del regreso del brasileño Vinicius, que ha acabado su cesión, la incertidumbre es la nota predominante en torno a la primera plantilla blanquinegra. Después de las palabras que el técnico italiano ofreció públicamente el viernes pasado dando prácticamente un ultimátum a los futbolistas para que demostraran si están o no en condiciones de seguir en la disciplina blanquinegra, una alta mayoría de estos no tiene claro qué es lo que va a pasar en su caso particular.