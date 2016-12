Cancelo da ejemplo

valencia. El lunes con Peter Lim y hoy cara a cara con sus jugadores. Cesare Prandelli llegó a última hora del mediodía de ayer a Valencia pero será esta mañana cuando el italiano vuelva a ponerse delante de sus futbolistas. A la espera de que Layhoon explique públicamente qué intenciones tiene de verdad Peter Lim para este mercado de invierno, a Prandelli le corresponde la tarea de manejar la inquietud que experimentan en la actualidad más de dos tercios de la plantilla del Valencia. Casi hasta se agradece que no haya que jugar este fin de semana partido contra el Real Madrid porque hoy por hoy el pensamiento de los jugadores anda más revuelto de lo habitual. Entre sus personales intenciones, lo que se airea públicamente sobre ellos y lo que de verdad le gustaría hacer al Valencia y/o a Prandelli , el panorama actual es como un áspero puzzle con final incierto. Por eso, pronosticar cómo va a quedar la plantilla a 2 de febrero es un ejercicio poco menos que suicida.

Sobre todo porque en el Valencia actual, lo único que hay decidido es el regreso del exiliado Vinicius, pero hasta Prandelli ha sido cauto sobre él, a sabiendas de que hay muchas posibilidades de que el delantero brasileño acabe por no dar el nivel.

Para hacerse una idea de lo que se vive en la Ciudad Deportiva, sólo hay que ver que a García Pitarch le tocó ayer nada más aterrizar en Manises procedente de Singapur marchar directo a su despacho de Paterna (también fue el técnico) para entrevistarse con Joao Cancelo. El portugués, sabedor de que lleva meses centrando la atención de otros equipos, le llamó no sólo porque quería saber cuál era su situación sino para dejarle claro al director deportivo que de venderlo, por él, nada de nada. Se quiere quedar. Ha sido el primero en dar ese paso y de manera tajante, argumentando para ello que está agradecido al club y que su deseo es ayudar a sacarlo de ahí abajo.

Es precisamente Cancelo uno de los pocos jugadores por los que el Valencia podría hacer caja, pero caja de verdad. Es decir, venderlo por más de los 15 millones de euros que costó (Rufete y Salvo criticaron el desembolso). Han habido y hay ofertas por él (el Barça busca insistentemente un lateral diestro) y su valor de mercado actual podría alcanzar los 20 millones, según transfermarkt, web especializada en este tipo de detalles. Son bastante pocos, por cierto, los jugadores por los que el Valencia puede ingresar dinero en este corto periodo de fichajes.

En enero no hay ni mucho menos tanto movimiento como en verano. El Valencia, además, juega como casi siempre con cierta desventaja. Tiene mucho que colocar (con fichas altas), anda más apretado que nunca no sólo en lo financiero sino en lo deportivo y no quiere cometer deslices en los fichajes. Descartando que se puedan marchar los que vinieron este verano (caso sobre todo de Nani y Garay) y los que están cedidos (Munir y Mangala), la atención de los futbolistas con mejor cartel se centra sobre todo en Enzo Pérez y Parejo, así como Rodrigo. El Valencia necesita sacar para no torpedear el fair play financiero. Por el argentino hay que amortizar cada año 5 millones de euros (costó 25) más su jugosa ficha (casi 2,5 millones netos) y eso lastra bastante. Su salario es de los más importantes, como también el de Parejo, con más de dos millones netos por temporada.

Con Parejo hubo sus más y sus menos este verano y ahora se vuelve a producir una extraña situación. Hasta ayer martes, el club no tenía ninguna constancia de que el futbolista mantuviera viva su idea de abandonar la entidad. Pero tanto el Valencia como el entorno del jugador juegan sus bazas y esquivan -cada uno a su manera- dar por sentado y de manera rotunda que no se va a mover de aquí. Ahora, la 'partida' está en que el club dice aquello de 'si quiere irse que lo diga' mientras el centrocampista juega la baza de 'ya dijeron en verano que era intransferible, si hay algún cambio que lo digan'. Pese a que el Sevilla llegó a poner 8 millones encima de la mesa para llevárselo, la tasación de Parejo en el mercado se eleva hasta los 18. Es el futbolista más utilizado por Prandelli, una pieza fundamental pues en el esquema y, encima, el segundo capitán. Es complicado imaginar una alineación sin el madrileño.

El problema que tiene el club es que los que están en la parrilla de salida y que pueden resultar menos trascendentes por los minutos que han jugado hasta ahora, son los que menos alivio económico pueden suponer. Salvo Abdennour, el que pese a todo más cartel puede tener, el resto de este grupo saldrá cedido. Sólo Fede Cartabia reúne un matiz especial. El argentino concluye contrato en junio de 2017 y es lógico que su salida, de producirse, sea a un destino que le asegurará un contrato mayor. Su intento el último día del mercado de verano de marcharse al Deportivo le vuelven a poner en esa dirección.