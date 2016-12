Lim toma medidas tras escuchar a Prandelli

valencia. Aterrizan hoy en Valencia Cesare Prandelli y García Pitarch, y ambos, especialmente el italiano, lo harán con cierta satisfacción tras obtener en Singapur el compromiso por parte de Peter Lim de que se van a tomar medidas para arreglar el desaguisado que hoy en día vive esta plantilla. El entrenador, el director deportivo y la presidenta del club, Layhoon, volaron a primera hora del domingo y cenaron después con el máximo accionista, momento que aprovecharon los técnicos para exponer al dueño los motivos que están arrastrando al Valencia a la zona más deshonrosa de la clasificación y que únicamente se solucionará si se experimenta una revolución interna, no sólo en cuanto a salidas y entradas sino también con un cambio de rendimiento y actitud de los que continúen.

Aunque habrá que esperar a que sea la propia Layhoon -que no suele hablar mucho- la que este viernes ofrezca públicamente las explicaciones de lo que se quiere hacer, las sensaciones que se transmiten de esta cumbre es que Lim no sólo ha vuelto a tomar buena nota de todas las pifias cometidas desde hace dos años (por él mismo), sino que ha dado el visto bueno a García Pitarch para que agite el mercado de invierno. Ya avisó Prandelli a su vestuario: quien no se entregue a la causa, «fuori». Después de que el cuerpo técnico haya agotado todas las vías para provocar la reacción, la única salida factible que queda es la de parchear esta plantilla y al airear públicamente su pensamiento, el entrenador trasladó la presión no sólo a sus futbolistas sino, sobre todo, a Meriton.

Habrá que volver a pelear una vez más con el fair play financiero y para eso el club se ve forzado a aligerar la nómina de futbolistas, sobre todo de aquellos que puedan aliviar con su salida la carga financiera. No es lo mismo, por ejemplo, que se marche Fede Cartabia -con uno de los salarios más ajustados del vestuario- a que lo haga un futbolista con una ficha más importante como, por ejemplo, Abdennour.

Pero si ya resulta complicado traer buenos futbolistas a mitad de temporada, colocar los que no cuentan para el entrenador no es tampoco nada fácil, sobre todo si la intención es no perder dinero con ellos. Aunque Abdennour se marcha ahora a la Copa de África, pensar que se va a llegar a junio con él y con Aderllan Santos en la plantilla se hace complicado, como también la continuidad del mencionado Fede Cartabia (por quien está interesado el Dépor). Por minutos de juego, Siqueira, Bakkali y Santi Mina (costó 10 millones) ocupan también una de las posiciones más débiles; y se hace difícil imaginar una salida de Gayà aunque con Prandelli lleva tres suplencias.

Hace algunas fechas, desde la dirección deportiva del Valencia se admitía la dificultad de maniobra que iba a tener el club de cara a este mercado de invierno que arrancará dentro de 18 días. De ahí que cogiera cuerpo la opción de pelear por exprimir la vía de las cesiones. Surge entonces la vía del delantero Simone Zaza (pertenece a la Juventus aunque ahora lo tiene el West Ham), un futbolista que aunque no ha marcado ni un solo gol todavía en la Premier, Prandelli lo conoce bastante bien.

El papel del entrenador en los movimientos que se van a producir en las próximas semanas es también una de las cuestiones que parece que han quedado claras. Prandelli firmó para dos años y aunque ayer salió en Italia la noticia de que el técnico había presentado su cese tras esta reunión en Singapur, fuentes valencianistas rápidamente se apresuraron a desmentir esta posibilidad.

El técnico, pese a que ha cometido algunos errores inesperados en sus planteamientos y decisiones, cuenta con la confianza del máximo accionista y de la dirección deportiva. Fue Prandelli, por cierto, quien llegó a decir que se acogía a la palabra que le dio Lim en su anterior encuentro, en referencia a que el Valencia iba a reforzar su plantilla. Siempre lo ha tenido claro, aunque nunca ha querido hablar de ello.

Ante toda esta situación, el club anda con mucho tacto, consciente de que la afición lo que está esperando es precisamente que se le diga abiertamente que Lim abre el bolsillo y va a hacer cuantas incorporaciones sean necesarias. García Pitarch fue el primero tiempo atrás en reconocer que la plantilla necesitaba desde un delantero hasta un centrocampista de corte más 'guerrillero' que los que hay. Los malos resultados están dejando en evidencia jornada tras jornada la planificación que ha seguido el club este verano pasado, pero aún así había inquietud por saber la respuesta de Meriton, que si por algo se ha caracterizado es por tomarse su tiempo antes de actuar con determinación.