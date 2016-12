En manos de Peter Lim

VALENCIA. Se han malgastado tantas balas que ya poco importa quién o cómo se empezó a vaciar el cargador. La situación es límite. Si Prandelli decidió el viernes echar un rápido vistazo atrás para recordar que algunos de los males del Valencia se arrastran durante los dos últimos años, ahora, casi en el ecuador de la temporada, ya no interesa rebuscar entre los culpables. El equipo se desangra. A las puertas del descenso, con doce puntos en quince jornadas y firmando el peor inicio de la historia del club. El objetivo ya sólo pasa por evitar la catástrofe de un posible descenso. Eso es lo que van a transmitir Layhoon, Jesús García Pitarch y Cesare Prandelli al dueño del Valencia.

El viaje a Singapur es un comité de crisis en plena regla, una reunión en la que especialmente el director deportivo y el entrenador van a buscar a Peter Lim para decirle que, o refuerza la plantilla, o el Valencia -cuarto presupuesto de la Liga- corre serio peligro de no despertar de un estado comatoso que dura ya, por cierto, unos cuantos meses. La derrota contra la Real ha sido un golpe más. A Prandelli -el último en llegar, conviene no olvidarlo- ya se le había agotado la paciencia y por ello informó a los responsables de Meriton de que iba a cargar contra la plantilla en busca de una reacción. El italiano no encontró nada en Anoeta, tan sólo más de lo mismo. Y ahora, también con sus errores en la mochila, viaja a Singapur para trazar el plan de re-acción necesario para salvar al equipo.

Este desplazamiento estaba previsto por el técnico y García Pitarch desde hace tiempo. Si Lim no viene a Valencia -la última vez que lo hizo fue en mayo, hace más de siete meses, para el derbi contra el Villarreal-, habrá que viajar allá. Ya avisaron desde el club que la reunión se produciría tras el parón liguero aunque puede que la cruda derrota en Anoeta haya precipitado los acontecimientos: el Valencia aún tiene por delante el choque copero contra el Leganés del miércoles 21 antes de las vacaciones de Navidad. Lo ideal, tanto para Prandelli como para García Pitarch, es que esta reunión se produjera lo antes posible para disfrutar de margen en el mercado de invierno y saber a qué atenerse en uno de los meses de enero más cruciales que se recuerdan en Mestalla.

«Quiero saber quién se quiere quedar y hacer propuestas de mercado», admitió Prandelli en Anoeta. La frase no admite dobleces. El italiano ha detectado que algunos de los jugadores no le sirven y quiere fichajes para poder continuar con garantías. Prandelli trasladó con este mensaje toda la presión hacia otra área: la de la presidencia, la de mayor responsabilidad. El movimiento deja claro, además, el poder que Prandelli ha amasado dentro de la estructura. Se ve con fuerzas el entrenador para exigir fichajes pese a que con él, el Valencia sufre unos números paupérrimos. El italiano sí ha cumplido una de sus promesas: dar juego a la plantilla (sólo Bakkali y Ryan no han sido titulares) antes de emitir un veredicto y dar el parte de bajas y necesidades para invierno.

La gran batalla tiene que ver con el dinero. Directamente. Si el futuro inmediato del equipo pasa por Peter Lim es porque Prandelli y García Pitarch necesitan que el dueño muestre la chequera. El asunto económico, sin embargo, aún no está claro. Primero el club argumentó que el Valencia no podía permitirse fichajes (si no si no producían salidas) en invierno por el fair play financiero. Las apreturas en el límite presupuestario llegan porque, según García Pitarch, los 23,3 millones de euros de la multa de Bruselas están contabilizados -aunque aún no hay resolución definitiva- dentro del gasto de plantilla. Prandelli, sin embargo, salió al quite. «Estuve con Lim y me dijo que respetando el fair play financiero valoraríamos la posibilidad de hacer opciones de mercado. Me quedo con lo que hablé con él», dijo el técnico.

Desde que pronunciara esas palabras, Prandelli ya se ha visto varias veces con Layhoon y García Pitarch. Por ejemplo, en San Sebastián. El entrenador se unió a una cena que compartían la presidenta y el director deportivo. Allí hicieron un esbozo de lo que van a presentar a Lim en Singapur. De momento sólo está 'claro' que vuelve Vinícius. Pero Prandelli necesita muchísimo más. Y depende de Peter Lim.