«Es el momento de reflexionar y de reunirme con la propiedad»

El Valencia debe hacer una introspección antes de dar el siguiente paso. Esa es la opinión de Cesare Prandelli tras el último partido en Liga de 2016 y sumar una nueva derrota y con el mercado de invierno a punto de abrir sus puestas: «Antes de afrontar el mercado quiero saber quién quiere quedarse en el equipo, el club sabía cual era mi pensamiento y los jugadores también lo sabían ya que llevo semanas diciéndoselo y admiten que deben mejorar. Pero ese es nuestro trabajo, debemos saber hacia dónde vamos. Es el momento de reflexionar y reunirme con la propiedad y hablar. Lo importante ahora es encontrar el camino».

En la primera comparecencia del entrenador italiano tras la explosiva aparición del pasado viernes en el que pedía que quienes no estuvieran implicados se marcharan, volvió a ser claro. «El club estaba al corriente de lo que pienso. No sabía el día que lo iba a decir. Los jugadores también lo sabían. Quiero saber quién se quiere quedar para luchar por el Valencia. Todos me han dicho: 'Tenemos que dar más. Porque ese es nuestro trabajo'. Ahora tenemos que ver lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que hacerlo», dijo.

En este sentido, el técnico apuntó que los futbolistas recogieron el órdago que lanzó por lo que se pudo ver en el choque de ayer frente a la Real Sociedad ya que los tantos locales se debieron a errores puntuales y no a una falta de implicación: «Los dos goles han sido en dos córners. Eso hay que trabajarlo. Y sí vi actitud. Tenemos que trabajar juntos. Equipo, club y afición para solucionar esto. Tenemos que tener la voluntad de solucionar esto desde ya. El mensaje que mandé lo han recibido todos. Pido respeto por parte de todos, porque el Valencia es una gran sociedad. Tenemos que darle la vuelta a esta situación desde ya, todos juntos. Tenemos que ver cómo mejorar, porque este equipo está sufriendo».

Prandelli entiende que los seguidores estallen tras una nueva derrota aunque insiste en que todo se puede solucionar con trabajo y teniendo en cuenta las prioridades: «Es normal que la gente vea todo negro y negativo. Tenemos que pensar en mejorar y ver cómo mejorar. Tenemos jugadores jóvenes y para que crezcan necesitamos una buena estructura. Tenemos que hacer una reflexión profunda». Al hilo de la peligrosa situación en la que se encuentra el equipo, el entrenador recordó que no es nada nuevo: «No es cuestión de dos meses. La clasificación es el espejo de los valores del equipo, de la realidad. Me dicen que hay que ganar tres partidos seguidos pero hace dos años que no se consigue, vamos a empezar por lograr sacar tres puntos en alguno».

Eusebio, muy satisfecho

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, estaba muy satisfecho con el juego de su equipo. El vallisoletano valoró el espíritu y el juego de un Valencia que llegó a Anoeta «a dar el máximo para cambiar su dinámica». El técnico se mostró orgulloso de sus futbolistas. «Hemos hecho un buen partido y hemos estado muy serios durante todo el encuentro», concluyó.