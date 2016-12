¿Y ahora que toca, Cesare?

Si Cesare Prandelli y por añadidura Peter Lim creen sinceramente que este grupo de jugadores está capacitado para sobrevivir a una guerra como la del descenso, ya se pueden ir quitando la idea de la cabeza. En el Valencia actual no se aspira a remontar posiciones para soportar una temporada mediocre, se habla simple y llanamente de supervivencia. Hasta ahí ha llegado este equipo, condenado a esperar a ver lo que es capaz de hacer esta tarde el Sporting para no caer en la deshonra de despedir el año en puestos de descenso. De nada sirvió la andanada del entrenador de la víspera. Estos futbolistas son tan débiles mentalmente y tal pobres futbolísticamente hablando que no soportan este tipo de presiones adicionales. Porque si de verdad pensaba Prandelli que sus jugadores iban a salir inyectados en sangre, bastaron únicamente dos minutos para que se viniera abajo la mayor de las esperanzas. En esos dos minutos, la Real tuvo su primer lanzamiento a puerta al minuto y medio y un gol segundos después. ¡De un córner! Sí, cómo se puede crear una atmósfera poco menos de guerra en el vestuario blanquinegro y caer en una desidia descarada en una acción a balón parada en la que se desnudó por completo la supuesta tensión defensiva. Fue para echarse las manos a la cabeza, para que Prandelli gritara desde el banquillo eso de 'fuori', pero por lo mal que lo hicieron los suyos.

ficha técnica 3 Real Sociedad Rulli; Carlos Martínez, Iñigo Martínez, Navas, Yuri; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto; Vela, Oyarzabal (Canales, min. 71) y Willian José (Juanmi, min. 47).

2 Valencia CF Diego Alves; Montoya, Santos, Abdennour, Joao Cancelo; Parejo, Mario Suárez (Soler, min. 77), Medrán; Fede (Mina, min 34), Munir (Bakkali, min. 71) y Rodrigo. goles 1-0, min.1: Willian José. 2-0, min.23: Willian José. 2-1, min.35: Parejo, de penalti. 3-1, min.89: Juanmi. 3-2, min.90: Bakkali. árbitro Estrada Fernández (Comité Catalán). Mostró tarjeta roja a Cancelo en el minuto 82 por doble amonestación. Amonestó a Raúl Navas, Vela, Illarramendi, Zurutuza, Montoya, Abdennour, Parejo y Bakkali. asistencia Partido disputado en el estadio Anoeta ante 22.800 espectadores. En los exteriores del recinto se rindió un homenaje a Aitor Zabaleta, aficionado de la Real que fue asesinado hace 18 años en Madrid.

Pero no crean los aficionados que el Valencia tiene bastante con dejarse abofetear una vez, qué va. Es tan cándido o tan malo a la hora de defender que vuelve siempre a poner la otra mejilla. Porque si no tenían bastante con el primer gol, donde fallaron consecutivamente Abdennour a no impedir la prolongación y Parejo en la marca a Willian José, repitieron la escena en el segundo. Como en el cine, 'toma dos'. De nuevo saque de esquina que bota Vela y Parejo vuelve a obsequiar a Willian José con un marcaje de infantil. Prandelli, por favor, Parejo puede tener muchas virtudes pero lo de emparejarlo con el hombre más en forma de la Real es hacerse el hara-kiri.

A los veinte minutos el partido ya estaba cerrado. Por increíble que parezca, el Valencia ya estaba fuera de combate. Fallaba todo y todos. El 4-4-2 no funcionó desde el primer minuto, cuando por la derecha el desorientado Fede Cartabia no ayudaba al frágil Cancelo, y cuando los de arriba no recibían ni un solo balón en condiciones. Lo triste es que el Valencia dio sobradas sensaciones para que en el descanso bajara la presidenta y en vez del 'fuori' del entrenador y en su tono más sosegado, les dijera 'go out'. El Valencia necesita brío, corazón, defensas que muerdan, centrocampistas que enseñen los dientes, que no se escondan, que tengan las ideas claras, que tiren del resto, y delanteros que le pongan una marcha más al asunto. Por desgracia, no se ve nada de nada. No ya de ahora. La caída libre se arrastra desde hace mucho tiempo pese a que la Real, sin hacer nada del otro mundo, llevó finalmente su marcador hasta los tres goles, que no fueron cuatro por esa sorprendente magia que tiene Diego Alves con los penaltis. Y lo más curioso de todo es que hasta el pitido final y aún jugando con diez, el gol de Bakkali puso una pequeña pizca de incertidumbre.

Pero hasta llegar a ese momento, el Valencia fue modificando sustancialmente sus maneras. En vista de que el sistema hacía aguas por todos lados, Prandelli sacrificó a los 35' a Fede Cartabia para dibujar un 4-1-4-1. Ver al argentino retirarse del campo andando... ¡sí, andando! -no han leído mal-, con 2-0 abajo y por mucho que le doliera en lo personal, fue indignante. Que nadie de sus compañeros le dijera eso de 'oye, dáte prisa que vamos perdiendo y si tienes que decirle algo al entrenador se lo dices luego', evidencia cómo se ha estructurado esta plantilla. Aún así, Prandelli aún tuvo el detalle de explicarle a Fede el porqué lo había cambiado. Pues así, con esa descomposición general atrás, con una defensa llena de diestros y donde Aderllan Santos no daba una a derechas, y con el ritmo de los dos equipos en tono 'ralentí' se llegó al zarpazo del penalti a Santi Mina. El árbitro acertó de lleno. En la primera acción que tuvo fue derribado por Iñigo Martínez dentro del área y Parejo no perdonó.

Qué cosas, con lo negro que se había puesto todo durante muchos minutos y el tono gris con el que se retiraron los dos equipos al descanso. Con tres cuartos de hora por delante había tiempo suficiente para al menos intentarlo. Otro arreón en el vestuario del técnico no vendría nada mal, desde luego. El Valencia necesitaba ponerse las pilas, demostrar al entrenador y al director deportivo -en el palco- y a Lim -se supone que en la tele- que su gente quiere quedarse, venga quien venga en enero.

Un derribo dentro del área puso de nuevo cuesta arriba la situación. Aderllan Santos, que aún no tiene claro que está jugando en Primera División, entró como un toro para derribar al realista Vela. Mala forma pues de iniciar la segunda parte. Ahí estaba Diego Alves para aumentar su leyenda personal. En la temporada en la que el portero está siendo masacrado por los goles rivales, para más penaltis que nunca.

Esa acción debió suponer, al menos en la teoría, la reacción de los valencianistas. Cosas así son las que hacen cambiar un partido y hasta la historia. Pero no esta vez. El Valencia puso al menos más ganas pero poca claridad. En realidad, pasan y pasan las jornadas y no se sabe muy bien a qué juega realmente este equipo. Al margen del lío de los sistemas. En esa agitación y con Vela poniendo cada vez en más apuros a Montoya llegaría el tercero de la Real. El Valencia se desangraba. Lo de Bakkali para el 3-2 fue ya mera anécdota.