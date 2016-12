Valencia CF | Prandelli explota

Lo que habitualmente es una comparecencia previa a un partido de liga, se ha convertido esta mañana en el punto más álgido desde que está Cesare Prandelli como entrenador del Valencia CF. El italiano ha aparecido acompañado de uno de sus colaboradores en la sala de prensa y, en el momento en que iba a realizarse la primera pregunta, ha pedido poder hablar y exponer lo que iba a ser una sorprendente declaración que da claras muestras del gran enfado y angustia que vive el propio Prandelli y la difícil situacion que tiene el equipo en la tabla.

"Voy a hablar despacio para que se me entienda", ha anunciado Prandelli en un primer momento. "Llevamos trabajando dos meses duro con la voluntad de que el equipo crezca. Estoy muy enfadado, desilusionado", ha comentado el entrenador que tenía muy claro el mensaje que iba a lanzar: los jugadores. Sin citar a ninguno en concreto y después de que Layhoon visitara la última parte del entrenamiento, el preparador valencianista ha añadido: "no he hablado del mercado de invierno en ningún momento. Ahora quiero ver las ganas de los jugadores y de quién quiere jugar y sufrir por esta camiseta. Es el momento de demostrar el amor por estos colores y quien no esté contento que se marche. Fuera. no es cuestion del sistema, es un problema de actitud, seriedad y profesionalidad. Los que no tienen carácter y los que no estén contentos que se vayan y que se queden los que quieren quedarse de verdad". Al concluir este discurso, Prandelli se ha levantado y se ha marchado, algo que no estaba previsto por parte del departamento de comunicación que desconocían las intenciones del entrenador.