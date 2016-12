El Valencia CF no ejercerá la opción de compra sobre Mangala

El Valencia CF no ejercerá la opción de compra que posee sobre Eliaquim Mangala. Esa es la información que publica hoy el diario inglés 'The Sun', que afirma que el club de Mestalla no tiene intención de pagar los 15 millones de libras, unos 18 millones de euros al cambio, por el internacional francés una vez concluya la cesión a finales de junio.

Mangala ha mejorado en parte sus prestaciones durante los últimos encuentros, pero el nivel reflejado hasta el momento no se ajusta con la cantidad monetaria fijada para su hipotético fichaje. La desmesurada ficha del jugador es otro de los obstáculos que dificulta la operación.