«No debemos dramatizar ni deprimirnos, pero no podemos perder más tiempo»

Ha ganado títulos jugando para Standard de Lieja, Oporto y Manchester City. Ahora, la realidad de Eliaquim Mangala (Colombes, Francia, 1991) dista mucho de pelear por campeonatos. En el Valencia, donde está cedido por el City hasta final de curso, vive por primera vez la angustia de verse al fondo de la tabla y no saber los motivos. «Me duele porque trabajamos bien durante la semana y no merecemos estar así», define en un correcto español que va mezclando de forma espontánea con el portugués. Con 25 años, Mangala no se esconde y habla del descenso, de lo mal que se encuentra el equipo y las innumerables fórmulas para salir. Se inspira, como siempre a lo largo de su carrera, en su hermano Daniel, que siendo un crío sufrió un accidente jugando a fútbol y quedó parapléjico. «Me da fuerza. Cuando estoy en el campo siento que estoy por él», reconoce el central francés.

¿Qué le ocurre al Valencia?

Pasan muchas cosas, pero lo fundamental es que no tenemos los resultados. Es normal que la gente quiera más porque el Valencia es un equipo que debe estar en Europa cada año y debemos seguir trabajando porque en el fútbol se puede cambiar rápidamente. Faltan muchos partidos. Esta situación me duele porque trabajamos bien durante la semana y creo que no merecemos esta situación. Ningún partido lo hemos perdido por 3-0, 4-0... Siempre es por detalles, cuando faltan segundos para acabar la primera o segunda parte. Esperemos que esos detalles al final se resuelvan a nuestro favor, no puede ser así durante toda la temporada.

¿El problema del equipo, principalmente, es psicológico?

Cuando te esfuerzas mucho y no obtienes recompensa, puede ser muy complicado mentalmente. Esa tensión hay que sacarla fuera porque sabemos que la gente espera mucho de nosotros. Debemos estar más unidos que nunca, que la gente apoye al club para darle la vuelta. Los valencianistas, todos juntos, podemos conseguirlo.

¿El partido contra el Málaga es un ejemplo de que al Valencia todo le sale mal?

Exactamente. Nos meten un golazo que es casi mala suerte... Después demostramos personalidad para remontar. Y en la segunda parte nos faltó jugar más para intentar hacer el tercero. Defendemos y defendemos bien hasta los últimos diez segundos. Un centro malo y marcan. Es el fútbol.

¿Qué explicación le encuentra a encajar tantos goles en la recta final?

Puede ser un cansancio físico y mental y debemos esforzarnos más. No podemos tirar un partido como ocurrió contra el Málaga, no mantuvimos la concentración hasta el final.

¿Ustedes están pensando en luchar por no descender a Segunda?

La realidad de hoy es que vamos a luchar por no descender, pero esa es la realidad de hoy. De aquí a un mes si volvemos a hablar puede que estemos en medio de la tabla o más arriba. No podemos pensar que estamos con 12 puntos y se acabó. Falta tiempo para el final, pero no podemos perder más tiempo. No tenemos que ser dramáticos ni deprimirnos, pero no podemos perder más tiempo siendo conscientes de la realidad. Que la afición esté con nosotros para que nos apoyen. Esa energía nos ayuda.

Esta situación tan crítica es nueva para usted...

Sí, es algo nuevo. Es una situación diferente a cuando estás arriba, que si pierdes un partido es el fin del mundo porque estás luchando por el título... Aquí estás más cerca de los tres últimos y es normal que estés con más ansiedad, pero no hay que empezar a hablar de Segunda. No. Calma, falta tiempo... Para subir o descender en cuatro o cinco partidos todo puede cambiar rápidamente. Es verdad que el Valencia no está acostumbrado a esto, pero se necesita calma, dejar trabajar al equipo y le daremos la vuelta a la situación. Seguro. Vamos a jugar para ganar, ser solidarios. No sólo los jugadores, también técnicos, afición...

¿La plantilla es demasiado joven?

Sí, pero también hay pe rsonalidad. El entrenador es muy claro con nosotros. Estamos en una situación complicada y no estamos aquí para jugar muy bien o muy mal... Necesitamos puntos, tenemos que ser lo más efectivos posible. Después si ganamos más o tenemos más puntos, podemos empezar a jugar de otro manera. Jugar bien o mal... Lo que importa ahora son los puntos.

Prandelli dio muestras de gran preocupación tras el empate contra el Málaga...

Ser optimista es una cosa, pero el míster es realista. La realidad de hoy es que estamos en una situación muy preocupante porque estamos muy lejos del objetivo. Cuando acabemos la primera vuelta haremos un análisis y vamos a tener tiempo de preparar la segunda vuelta. Será importante descansar en vacaciones para desconectar. Y luego faltarán cuatro o cinco meses en los que ya no podremos fallar.

¿Está satisfecho con su rendimiento individual?

Nunca estoy contento del todo, siempre pienso que puedo dar más. Hay partidos que estoy más o menos satisfecho, pero si juegas bien y no ganas... No juego solo, ni tampoco Rodrigo o Munir. Si todos elevamos el rendimiento, el colectivo va a estar más cerca de ganar.

¿Le gustaría seguir en el Valencia la próxima temporada?

Me siento muy buen aquí, por el clima, la ciudad, el club, los compañeros y la afición...

¿Pero hay posibilidades reales de que siga? El club admitió que era imposible si usted no se rebajaba ostensiblemente la ficha...

Estamos en diciembre. Me gusta mucho estar aquí, pero vamos a esperar a final de temporada. Ya veremos qué pasa. Me gusta mucho el Valencia, pero no sé qué pasará.

En una situación crítica, ¿qué le dicen los aficionados por la calle?

Son tranquilos, amables y me demuestran mucho cariño. Para un jugador es importante. Podrían criticar por los malos partidos y es parte del trabajo, pero no. De momento me apoyan mucho.

¿Se apoya en su familia?

Están acostumbrados y saben que en el fútbol puede pasar esto. A veces, cuando no estás ganando, piensas en recluirte. Y no. Tienes que vivir porque tu vida fuera del fútbol es importante, tener alguna alegría, encontrar el equilibrio.

¿Dónde encuentra el equilibrio?

Me gusta hablar con mis amigos, jugamos online a la consola, hablo con la familia, vemos películas...

¿Qué le puede decir a una afición que está sufriendo tanto como la del Valencia?

Que es normal que estén enfadados y lo entiendo perfectamente. Los valencianistas tienen que apoyar al equipo porque no sólo ellos están tristes, también nosotros lo estamos. Queremos y debemos dar mucho más y les necesitamos para subir en la tabla.