Reacción inmediata para alejar el descenso

valencia. «Debemos ser autocríticos y saber que no estamos a la altura. Hay que seguir trabajando para dar vuelta a esto cuanto antes». La reflexión es de Fede Cartabia, pero antes la hicieron otros futbolistas o Cesare Prandelli. El italiano ha necesitado dos meses para hacerse a la idea de lo que tiene por delante. «No valen coartadas, no valen excusas. Ahora todos debemos pensar y levantar la cabeza», dijo, golpetazo de realidad mediante, tras el doloroso empate ante el Málaga. Al Valencia, a este Valencia, igual se le escapan infinidad de puntos en los instantes finales de los encuentros como se lesionen tres centrales a la vez. Todo sale al revés. La maldición que no cesa. Con la llegada de Prandelli, a finales de septiembre, se produjo un primer reseteo. Necesario. Sirvió para ganar al Sporting y tutear al Barça. Poco más. Ahora, con catorce jornadas disputadas, ya no hay demasiado tiempo para reiniciar mentalmente a los futbolistas. Al Valencia le faltan puntos como el comer. Ya nadie habla sobre Europa o asentarse en la zona media. Es necesario sumar para salvar la categoría.

Con doce puntos en la cuenta (tres victorias y tres empates en catorce partidos), el Valencia aspira a llegar al parón con quince. Eso teniendo en cuenta que los blanquinegros sean capaces de vencer a la Real Sociedad en Anoeta. El Mundial de Clubes va a impedir que el Valencia se vea las caras con el Real Madrid hasta el 14 de febrero, por lo que el conjunto de Prandelli va a pasar la Navidad con una acuciante escasez de puntos. Doce o quince.

A falta de cinco partidos para que finalice la primera vuelta, la lucha por la supervivencia obliga al Valencia a conseguir al menos ocho puntos para empezar la segunda mitad con ciertas garantías. Y eso, haciendo referencia sólo a evitar el descenso, porque para lograr el objetivo marcado a principio de temporada -Layhoon Chan fijó la Champions como meta-, el conjunto blanquinegro se va quedando sin tiempo. De hecho, la Real Sociedad, próximo rival, está en la sexta plaza y tiene once puntos más que el Valencia.

Para conseguir esos 20 puntos -cuarenta de proyección a final de Liga-, el equipo de Prandelli tendría que arañar ocho puntos en cinco partidos y lo cierto es que ahora mismo suena como algo utópico. En las últimas cinco jornadas, el Valencia lleva tres puntos por sus empates contra Málaga, Granada y Deportivo y las derrotas ante Sevilla y Celta. Los rivales que el conjunto blanquinegro tiene por delante para cerrar su angustiosa primera vuelta no son precisamente sencillos. Después de la visita a Anoeta tocaría recibir al líder (aplazado), jugar contra Osasuna en Pamplona, recibir al Espanyol de Quique (lleva siete jornadas sin encajar gol) y disputar el derbi ante el Villarreal, en estos momentos quinto a dos puntos del Atlético de Madrid.

La visita al Madrigal volverá a suponer un punto de inflexión en la temporada antes de afrontar la segunda vuelta. En la proyección de puntos del Valencia ahora mismo no se llegaría ni a 35, una cantidad con la que sólo se habría salvado una vez (lo hizo el Granada en la 2014-2015) desde que hace 21 años empezarán las Ligas de tres puntos. En la 95-95, el Rayo consiguió salvarse pero tuvo que irse hasta los 44 puntos. En 12 de las 21 temporadas se han necesitado más de 40 puntos para asegurar la permanencia. La cifra récord la estableció el Numancia (45) en la 99-00, luego llegaron a 44 el Rayo, Extremadura o Mallorca en la 2010-2011.

El Valencia, el año pasado, se salvó gracias al triunfo ante el Sevilla en Mestalla y la inesperada victoria en el Camp Nou. Luego se dejó ir para terminar el campeonato con 44 puntos. Nadie, tampoco un Pako Ayestarán que acabó renovando, se esperaba otra temporada similar a la 2016-2016. Pero ésta está resultando aún peor. Todos los símbolos negativos que aparecieron por Mestalla en el último tercio de la campaña pasada han hecho ya acto de presencia este curso. La reválida empieza en Anoeta, compromiso al que la Real llega después de encajar un 5-1 contra el Deportivo en Riazor.

La Real no parece el mejor 'cliente' para levantar el vuelo. De los últimos diez enfrentamientos, la Real le ha ganado ocho al Valencia, incluyendo los dos de la temporada pasada -con Eusebio en el banquillo- y el de 2012 (2-5 en Mestalla) que le costó el puesto a Pellegrino. Ayer, no obstante, los futbolistas de la Real empezaron a elogiar al Valencia. «Ellos tienen mucha calidad, para estar más arriba, pero no les están saliendo las cosas por diversas circunstancias y estamos seguros de que vendrán a Anoeta a cambiar esa dinámica», explicó Juanmi. «Destaca mucho su centro del campo y también sus jugadores de arriba son determinantes, además de ser muy peligrosos cuando juegan con espacios», culminó el andaluz.