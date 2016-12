La defensa más vulnerable en 53 años

valencia. Pep Claramunt, en una entrevista concedida a este periódico en septiembre, disculpó a los centrales del Valencia como causa de los males del equipo. El de Puçol, uno de los mitos de la entidad de Mestalla, fue más allá: «El problema del fútbol es saber interpretar tu plantilla. Si yo tengo jugadores defensivos sin creatividad no puedo jugar al ataque. Ahora se le ha tirado la culpa a los centrales del Valencia. No es su culpa. Lo que creo es que se defiende mal y dejan a los de atrás en inferioridad. El rival llega cuatro veces y hace cuatro goles. El problema es la mentalidad defensiva del equipo». Claramunt no singularizó en nombres propios. Fue más allá. Señaló al concepto, a la globalidad, al sistema.

La realidad es rotunda. El Valencia parte con desventaja en cada partido. La norma es que al menos encaje un gol. Los de Prandelli, que todavía no ha logrado terminar un partido a cero, hace 53 temporadas que no tenían tantos goles en contra en la jornada 14 del campeonato. Para encontrar unos números peores hay que viajar hasta la temporada 1963-64, cuando en la jornada 14 el equipo tenía 12 puntos en la tabla -los mismos que ahora pero con la salvedad de que las victorias sumaban de dos en dos-. El Valencia, entrenado entonces por Pasieguito, estaba clasificado en el puesto 11 en una Liga de 16 equipos. Tenía seis triunfos y ocho derrotas en su casillero, con 22 goles a favor (tres más que ahora) y 27 en contra (un tanto más que en la actualidad). La mala racha del equipo provocó la destitución de Pasieguito en enero de 1964 y Mundo cogió las riendas del equipo. El Valencia maquilló el final de campeonato. En aquella plantilla había futbolistas de primerísimo nivel como Paquito, Héctor Núñez, Roberto Gil, Waldo y Guillot. En defensa, tipos como Mestre y Piquer.

Desde hace 53 años que el club de Mestalla no tenía en su casillero unos números tan malos en la barra de goles encajados. En la campaña 1963-64, el Valencia estuvo durante 18 partidos sin dejar la portería a cero. Lo logró en la jornada 19, el 2 de febrero de 1964, en casa ante el Real Oviedo. El Valencia ganó 3-0 con dos tantos de Waldo y uno de Chicao, que abrió el partido.

Desde entonces, el equipo nunca ha sido tan vulnerable atrás. No ha cerrado su portería en toda la Liga y en el único partido de Copa que ha disputado el Leganés también logró marcar. Una de las grandes obsesiones de Prandelli desde su llegada al banquillo de Mestalla ha sido blindar la retaguardia. De los siete partidos que ha dirigido, tan sólo en dos ha marcado antes que el rival. Lo hizo en El Molinón a través de Mario Suárez -único partido que ha ganado el italiano- y en Balaídos ante el Celta, que remontó para llevarse los tres puntos. En los cinco restantes, el Valencia siempre ha sido un salmón.

Claramunt decía que para poner en práctica un sistema primero había que saber con qué tipo de jugadores cuenta un técnico. El equipo comenzó el campeonato con un 4-3-3 de manos de Ayestarán. Donde el control del balón y la querencia ofensiva era la norma. No funcionó. Voro, en su enésima interinidad, apostó por el 4-2-3-1 para blindar el sistema, aparcar el juego del esférico y tratar de resolver con menos toque. Prandelli, a su llegada, dio continuidad al dibujo de Voro hasta que en el Sánchez Pizjuán mostró sobre el césped su marca de la casa para cerrar una defensa con tres centrales y dos carrileros. De momento la fórmula, aunque ha parecido darle cierto empaque a la retaguardia, tampoco ha funcionado.

En el Pizjuán, el Sevilla marcó primero y se rehizo tras el empate de Munir. El último gol de Nico Pareja vino de una segunda jugada tras un saque de esquina mal defendido. En Leganés, en Copa, Prandelli jugó con el trío de centrales y salvó los muebles gracias al poco acierto de Machís y Omar Ramos en los primeros minutos. Ante el Málaga, dos despistes de los jugadores del centro del campo para tapar la llegada de la segunda línea andaluza puso en bandeja cada uno de los tantos que marcó Pablo Fornals.

Ni en la temporada, la de 1985-86, del descenso el Valencia llevaba tan malos números en el apartado de goles en contra. El club ha tardado más de medio siglo en superar un récord negativo.