Blas Madrigal: «Lim debe saber que existen miles de socios que no renovarán el pase sin fichajes»

Blas Madrigal Gramaje (18-9-1944) es, además de empresario del sector del mueble, presidente de la Agrupación de Peñas del Valencia. Percibe de manera directa en su doble condición de directivo y aficionado el sentir actual de los seguidores blanquinegros que ven cómo su equipo bordea las plazas de descenso. Ayer, en Godelleta donde estuvo junto a Ricardo Arias en un torneo infantil, no se hablaba de otra cosa que de la delicada situación del conjunto que prepara Cesare Prandelli.

-¿Cómo ve la situación del Valencia en la Liga?

-Para mí todo esto es muy doloroso. No es normal que estemos ahí debajo y nos va a costar mucho salir de donde ciertas personas nos han metido.

-¿A qué personas se refiere?

-A los que ya no están y que se fueron por unos motivos u otros. No tenemos una base limpia y el Valencia no se merece esto.

-¿Qué hay que hacer?

-Desde luego apoyar al equipo, ahora más que nunca. Hay que ayudar a los jugadores y no pensar ya en el pasado. Mirar hacia adelante y sacrificarnos todos. Entre todos podemos llegar muy lejos.

-¿Por qué cree que se está así?

-Porque no hemos tenido potencial para fichar y porque lo que se ha invertido se ha hecho mal. Nos están pasando cosas muy feas.

-¿Cree que de verdad la afición teme por el descenso?

-Mucha parte sí, quizás los que no son aficionados de corazón piensan que nos vamos a Segunda; pero hay temor en general.

-¿Es la culpa de los jugadores?

-Un poco de todo. No digo que la plantilla sea mala, pero nos debe sobrar agallas y categoría para estar más arriba. Hay jugadores con una clase extraordinaria y un entrenador que teóricamente sabe de fútbol. Quizás fuera un atrevimiento pensar que teníamos equipo para entrar en Champions pero al menos para aspirar a Europa sí.

-El domingo hubo poco más de 23.000 aficionados en Mestalla... ¿qué le sugiere ese dato?

-Cuando decimos que era por la lluvia y por la hora creo que no estamos reconociendo el primer pecado. O no lo vemos o no queremos verlo. Si el equipo fuera bien el campo se llenaría y no nos quedaría la cara de asco que se nos queda cada vez que acaban los partidos y no tenemos ningunas ganas ni de mirar al que tenemos sentado al lado en la butaca.

-Puede dar la impresión de que el equipo está echando a la gente de Mestalla.

-Es un cúmulo de circunstancias, desde luego. Todo se junta. No sé qué les pasa, de verdad. Parece que hasta les falta fe e ilusión a la hora de jugar al fútbol.

-¿El aficionado se decepcionaría si no llegaran fichajes?

-No sé realmente lo que opina el club pero Lim debe saber que hay miles de socios que también son dueños del club que no renovarían el pase si no llegan refuerzos. Deben traer fichajes, la afición lo pide. Por lo menos dos jugadores que pongan orden y sentido a todo esto.

-Dice el club que el fair play impide un desembolso ahora.

-Pues que sepan que las peñas están muy 'calientes' con el equipo.

-El otro día ni se pitó a los jugadores al final del partido.

-Hay cansancio.

-¿Por qué no se percibe una unidad entre el equipo y la grada?

-A los jugadores les falta conectar con la grada. Hubo otra época en la que iban a las peñas y participaban de manera más directa en la vida social. Eso se ha perdido.

-¿Cree que eso influye?

-Por supuesto, la afición y los peñistas echan de menos ese contacto con ellos.

-¿Ayuda eso a ganar?

-Desde luego ayudaría a mejorar la convivencia y evitaría insultos y gritos. Un futbolista debe convivir, saber qué es lo que dice y piensa la gente de aquí.

-Lo que sí se observó el domingo es una clara confrontación entre la grada y un amplio sector de la Curva Nord.

-Estuve una semana trabajando con ellos -se refiere a Curva Nord- con motivo de los carnets y desde entonces dije que no iba a hablar más sobre ellos. Ellos tienen una manera de hacer las cosas y nosotros otra.

-¿Cómo se resuelve ese problema que hay?

-Deben dialogar con el club. Es la única forma de resolverlo. Que haya una afición dividida es lo peor que le puede pasar a un club como el Valencia. Eso no se ha visto nunca y en ninguna parte de España.