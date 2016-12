Un día para descubrir quién es el 'nou nou'

valencia. Se mire por donde se mire, viene con morbo este Valencia-Málaga. Por supuesto, echando un vistazo a la clasificación, lo de morbo adquiere una tonalidad algo más dramática. Sobre todo para el Valencia, aquejado de un mal que parece que no va a tener remedio en el mercado de invierno, al menos no de la intensidad que la afición y las circunstancias demandan. Recuperar a Vinicius no entraba en ninguno de los planes y la noticia de su vuelta, como que ni fu ni fa. El Valencia tiene problemas de más calado de los que un brasileño que lleva acumulando fracasos en los últimos tres años puede llegar a solucionar.

Cruzar el primer tercio de la temporada en el furgón de cola sólo da frío, más aún si cuando acabe la jornada (mañana lunes) una carambola de resultados te puede llegar a meter en la zona de descenso. Prandelli, que llegó para levantar una estructura deteriorada desde el verano, apenas ha podido mejorar el panorama. Al menos, el italiano ya cree haber encontrado con la tecla, que no es otra que acabar jugando con cinco defensas. Lleva dos partidos consecutivos aferrándose a esa variación táctica y la novedad para esta noche es que repetirá dibujo pese al condicionante que supone jugar en casa y ante tu propia gente.

Ver un Valencia dispuesto estratégicamente sobre el terreno de juego, como local, con casi medio equipo atrás es un claro síntoma de cómo están las cosas. Lógicamente se confía que Cancelo no esté anclado a los centrales y que Siqueira demuestre que realmente ha hecho más méritos que Gayà.

Se ha caracterizado Prandelli por mantenerse fiel a lo ensayado durante la semana. Por eso el interés de ver en acción, más juntos que nunca, a Munir y a Rodrigo. La lesión de Nani favorece esa coyuntura. Con todo lo que se ha hablado y dicho de la mala puntería de Rodrigo y de los recientes méritos de Munir, hoy es el gran día para ambos. A ver quién de los dos marca -llevan tres cada uno- y quién se gana el favor de un público que hace ya muchísimos meses lleva soportando y castigando la mala puntería de Rodrigo. Sin Alcácer, el Valencia no ha encontrado todavía de verdad su 'nou nou'.

No obstante, no será la de Nani la única baja este domingo. Enzo Pérez sigue en la enfermería y aunque ayer entró en la lista Mario Suárez, lo cierto es que el centro del campo blanquinegro está cogido con pinzas. A Medrán le vino bien el partido de Copa y no sólo por su gol sino porque dio frescura a esa línea de creación. Eso sí, el adversario de hoy no lo va a poner seguramente tan fácil como lo puso el Leganés que, pese a todo, demostró que la defensa de cinco ofrece grandes resquicios por donde colarse.

Y que conste que el Málaga llega igual de tocado que lo pudo hacer el Leganés el pasado martes. Sólo hay que mirar su convocatoria. Las numerosas bajas han obligado a Juande Ramos a incluir en la lista inicial (de diecinueve jugadores) a seis futbolistas no profesionales y con ficha por lo tanto del Atlético Malagueño. Precisamente, la última vez que el Málaga afrontó un partido en esta situación fue en Mestalla, en un partido entre semana en el que, además, el retraso del vuelo hizo que la expedición llegara con la hora justa.

Para hacerse una idea de quienes juegan esta noche, las estadísticas indican que el equipo más goleado en casa de Primera (14) recibe a uno de los visitantes más inocentes de la categoría (sólo 3 puntos por sendos empates). Mes y medio lleva Mestalla sin ver ganar a su equipo.