Bruselas escuchará al Valencia

La comisión europea de la Competencia escuchará al Valencia sobre el pago de la multa de los 23,3 millones de euros. Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que Bruselas atenderá las razones del club que preside Layhoon Chan. Posteriormente, una vez los servicios jurídicos de la entidad de Mestalla trasladen sus argumentos, el departamento que dirige la comisaria danesa Margrethe Vestager ofrecerá su dúplica para tomar una decisión definitiva sobre la petición de la cautelar cursada por el Valencia para demorar el pago que reclama la Unión Europea.

En un principio, todo apunta que la decisión final de conceder o no la cautelar se va a retrasar más de lo que estaba previsto en un principio. Incluso los tiempos que se manejan apuntan a varios meses, según las fuentes consultadas por este periódico y que siguen muy de cerca el caso de las peticiones económicas de Bruselas a tres clubes de la Comunitat: Valencia, Hércules y Elche.

La Generalitat, que es quien debe reclamar el dinero a los equipos de fútbol a través del Instituto Valenciano de Finanzas, no se ha personado en el caso y es el club el que ha iniciado por ahora la lucha en solitario para reclamar que se elimine el pago o que se rebaje a una cantidad más ajustada. El Gobierno autonómico, que siempre ha mostrado su intención de colaborar con el Valencia, no se ha personado en este caso. Por ahora, las negociaciones entre los abogados de la Generalitat y los del Estado siguen abiertas para cerrar la posición a adoptar en este procedimiento.

La coadyuvación, la posibilidad de que la institución pública se ponga del lado del Valencia, es algo que todavía no se ha cerrado. La Generalitat se encuentra en una situación muy complicada ya que a fin de cuentas se debe al mandato del Estado, que es a quien Bruselas realmente reclama que recupere el dinero ya que la multa se dirige contra el Reino de España. En función de cómo termine esas conversaciones que mantienen la Generalitat y el Estado se determinará el nivel de coadyuvación del Gobierno valenciano al recurso presentado por el club que preside Layhoon Chan.

El Valencia insiste en la necesidad de que el ejecutivo que preside Ximo Puig elabore un informe jurídico sólido y que lo remita a la comisión de la Competencia avalando la teoría de la entidad de Mestalla para sustentar la petición de la cautelar.

Un paso que el Gobierno valenciano no está dispuesto a dar por escrito. El club que preside Layhoon Chan considera que negro sobre blanco quedaría blindada la posición del Consell en su apoyo al Valencia pero la Generalitat sabe que la redacción de ese documento se podría considerar en Bruselas como un atrevimiento de cara a la institución.

El Reino de España ya fue multado por el conocido como 'caso Magefesa'. La administración vasca dio una seria de ayudas públicas a la empresa de ollas que posteriormente la Unión Europea calificó de ilegales. El Gobierno del País Vasco no reclamó la ayuda, por lo que al margen del dinero que hubo que recuperar Bruselas impuso una multa y una sanción coercitiva que sumaron casi 24 millones de euros. Eso es a lo que no quiere arriesgarse el Consell, que mientras Bruselas mantenga la cautelarísima no le va a pedir el dinero de los intereses del aval del IVF al Valencia.

Si el pronunciamiento sobre la petición de la cautelar es negativo, al ejecutivo que preside Ximo Puig no tendrá otra salida que pedir al Valencia los 23,3 millones de euros en intereses que ordena Bruselas. Si no hay respuesta el asunto acabará en los tribunales e incluso se puede llegar al embargo.