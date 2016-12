Siqueira se hace hueco en el nuevo orden de Prandelli

Dentro de la nueva fórmula que Cesare Prandelli escogió para corregir los males del Valencia, Guilherme Siqueira está por delante de José Luis Gayà. Eso se desprende, al menos, por las decisiones que el técnico italiano está tomando en las últimas semanas. Los días previos al encuentro frente al Sevilla, Prandelli sorprendió entregando el peto de titular a Siqueira, relegando así a Gayà al banquillo. El plan se concretó ya sobre el césped del Pizjuán, al que Siqueira saltó desde el inicio en su debut esta temporada.

Las conversaciones que Prandelli había mantenido con Siqueira en la ciudad deportiva de Paterna no eran casuales. El brasileño llevaba desde principios de temporada con problemas físicos y fuera de circulación semana tras semana. Cuando el de Florianópolis estuvo al mismo nivel que el resto de sus compañeros, Prandelli le dio el puesto en uno de los partidos más difíciles del curso para el Valencia.

Siqueira se estrenó en Sevilla con ochenta minutos dentro de un sistema (5-3-2) para el que Prandelli le ve más útil que a Gayà. El brasileño, con una tarjeta, fue sustituido a falta de diez minutos y Gayà trató de reivindicarse explotando la banda izquierda hasta el último suspiro. De hecho, estuvo a punto de conseguir el 2-2 pero Sergio Rico lo impidió con una gran parada.

El de Pedreguer prácticamente no había tenido competencia hasta la total recuperación de Siqueira. Ni Pako Ayestarán ni tampoco Prandelli dudaron a la hora de darle la banda izquierda a Gayà. En total, once partidos (10 de ellos como titular) y 813 minutos. La tranquilidad del valenciano se quebró cuando Prandelli empezó a meditar que al equipo le vendría mejor el sistema con cinco zagueros para reforzar la defensa. Después de la suplencia de Sevilla, Gayà recuperó el puesto en Copa contra el Leganés, donde el Valencia venció de forma plácida. El cambio de lateral zurdo no era una decisión cualquiera, porque para la Liga, después de haber descansado en Butarque, Prandelli recupera a Siqueira.