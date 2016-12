Rodrigo y Munir, mano a mano

valencia. El debate sobre el delantero centro titular del Valencia se va a retrasar, al menos, hasta después del parón liguero. Luis Nani se lesionó en el entrenamiento del jueves y ayer, el club confirmó que el portugués va a estar de baja las próximas semanas. El problema muscular de Nani, titular indiscutible para Cesare Prandelli, le va a impedir estar mañana ante el Málaga, en Anoeta frente a la Real Sociedad y en el duelo de Copa del Rey que el Valencia jugará en casa ante el Leganés. Nani regresará ya en 2017, con el objetivo de esta disponible para el choque ante Osasuna del nueve de enero.

«En los últimos minutos del entrenamiento del jueves, el jugador sufrió un problema muscular en su pierna derecha que, tras el correspondiente examen, le hará ser baja durante las próximas semanas». Ese fue el mensaje que el Valencia trasladó sobre el estado físico de Nani. El parte médico emitido por el club tras el entrenamiento de ayer en Paterna -en el que se incluía a Enzo Pérez y Mario Suárez- es el primero que el Valencia realiza desde el ocho de octubre, cuando sólo se habían jugado dos jornadas de Liga. Desde entonces, el jefe de los servicios médicos, Luis González Lago, había optado por no dar información sobre las lesiones o molestias que arrastraban los futbolistas del Valencia.

La confirmada baja de Nani para jugar contra el Málaga y el cambio de dibujo que Prandelli planteó en Sevilla, tuvo continuidad en Butarque y ha convencido a técnico y jugadores provoca que Munir y Rodrigo vayan a empezar juntos en el centro de ataque por primera vez en toda la temporada. Los dos goles de Munir en Sevilla y Leganés, unidos a los problemas de acierto de Rodrigo Moreno evidenciaban que el cambio era más que posible. Justo el jueves, cuando Nani no pudo finalizar el entrenamiento, fue cuando Prandelli iba a empezar a probar el once titular de mañana. Ayer lo hizo. Y no hay dudas. El Valencia va a empezar contra el Málaga metiendo de inicio a los dos delanteros, que tendrán la responsabilidad del gol.

Munir ha ido escalando peldaños en las preferencias de Prandelli poco a poco. El italiano no contaba demasiado con él, pero la respuesta del ex del Barça en el Sánchez Pizjuán y la mejora en los entrenamientos le ha hecho ganarse un hueco en el once. Munir marcó en Sevilla tras aprovechar una gran asistencia de Joao Cancelo y repitió en Leganés, abriendo el marcador y allanando la victoria del Valencia. En total, Munir ha marcado tres tantos esta temporada ('mojó' contra el Barcelona) en 499 minutos. El problema del madrileño es que, además de contar con pocas opciones, ha jugado fuera de sitio habitualmente. Tanto Ayestarán como Prandelli lo utilizaron en la banda derecha pese a que se le fichó para sustituir a Paco Alcácer. De los 12 partidos jugados por Munir, sólo tres (Athletic de Bilbao, Alavés y Leganés) los empezó como titular. Y el único en el que actuó como 'nueve' fue el de Copa en Butarque.

Ante el Málaga quiere Prandelli aprovechar el estado de forma de Munir y que de esa inercia pueda contagiarse Rodrigo. El técnico le dejó fuera de la convocatoria en la Copa del Rey pero mañana saldrá de nuevo como titular. Rodrigo también ha hecho tres tantos esta temporada, aunque ha necesitado doce partidos (todos ellos como titular) y 936 minutos.

Parejo, Medrán y...

Con la punta de ataque clara y también la defensa (Cancelo, Mangala, Garay, Abdennour y Siqueira), los problemas para Prandelli se concentran en la zona ancha. A la ya baja segura de Enzo Pérez se une la duda de Mario Suárez. El madrileño tiene problemas en una rodilla que ya le impidieron jugar la Copa del Rey y a pesar de que ha trabajado a destajo estos días -incluso en casa- para llegar a tiempo ante el Málaga, lo cierto es que su participación corre serio peligro. Mario Suárez va a pasar hoy una última prueba en el entrenamiento matinal y dependiendo de la respuesta de la rodilla, entrará o no en la convocatoria.

Con sólo cinco centrocampistas en nómina (Prandelli ya admitió que la plantilla es algo corta y la llegada de un mediocentro es objetivo para el mercado de invierno), los únicos sanos en esa zona son Parejo, Medrán y Carlos Soler. Los dos primeros son fijos, mientras que el canterano sigue acumulando convocatorias pero aún no ha conseguido debutar. En el entrenamiento de ayer, sorprendió la prueba de Prandelli, que optó por situar a Fede Cartabia, un extremo puro, como acompañante de Parejo y Medrán. Prandelli va a estar muy pendiente de Mario Suárez porque, al menos al inicio, le solucionaría un buen problema en el centro del campo. Si no, sólo hay dos soluciones: reconvertir a Fede Cartabia o apostar por Carlos Soler.