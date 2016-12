El Valencia necesita ingresos para poder fichar

valencia. El Valencia va a encarar el mercado de invierno desde una posición que para nada le resulta extraña. El año pasado y con Jesús García Pitarch recién llegado, el club de Mestalla se tuvo que conformar con las cesiones de Dennis Cheryshev y Guilherme Siqueira ante la imposibilidad de fichar por las estrecheces económicas. Doce meses después, el Valencia se encuentra en el mismo punto. Según el propio club, el balance vuelve a ser crítico y las limitaciones por el fair play financiero provocan que la dirección deportiva se encuentre con muchas dificultades para reforzar la plantilla. La situación deportiva del Valencia (decimosexto, sólo dos puntos sobre la zona de descenso) obliga a pensar que esta plantilla necesita unos cuantos retoques, pero la realidad económica del club permite muy pocas esperanzas a los aficionados: si no se producen salidas relevantes desde el punto de vista financiero, los fichajes van a llegar a cuentagotas.

La situación sería aún más crítica si no se hubiesen hecho los deberes en verano. En ese mercado, el Valencia vendió por unos 115 millones de euros fijos y compró por 36. No se llegó a una situación idónea (haber ingresado 175 millones por salidas) porque entre otras cosas varios futbolistas decidieron continuar en el club blanquinegro pese a las ofertas que manejaban. El balance, a pesar de todo, quedó equilibrado, pero en las cuentas que el Valencia ha efectuado hay que contar con la multa de Bruselas (23,3 millones) por las ayudas públicas que el club recibió en 2009. A la dirección deportiva se le ha informado de que en este mercado de invierno (en verano no afectó porque se trabajaba en el recurso) debe trabajar teniendo en cuenta que esos 23,3 millones de euros van al lado negativo del balance, pese a que el Valencia aún está a la espera de la cautelar.

La situación, a día de hoy, no admite vuelta de hoja. La única 'ayuda' que podrían recibir García Pitarch y Prandelli para mejorar al equipo debería llegar, y pronto, por un ingreso extraordinario. En este sentido, las posibilidades se reducen a que aparezca un nuevo patrocinador -el departamento de márketing trabaja para encontrar un 'main sponsor'- o una nueva aportación de Peter Lim que se antoja inviable porque el dueño ya capitalizó 100 millones el año pasado.

«En verano el chicle no se pudo estirar más y ahora, si no hay salidas es difícil que se produzcan entradas», vinieron a decir los responsables del Valencia para definir la situación de la dirección deportiva de cara a este mercado de invierno. Al menos, en el club siguen confiando en Cesare Prandelli y una plantilla que ven mucho más implicada con el club para remontar el vuelo. Los dos últimos encuentros (Sevilla y Leganés) han dejado buenas sensaciones en el seno del Valencia y hay un absoluto convencimiento de que la plantilla es mucho mejor de lo que muestra la tabla clasificatoria.

La cumbre, tras el parón

Al menos, cuenta García Pitarch con la ventaja de que Cesare Prandelli aún no ha pedido refuerzo alguno para la segunda mitad de la temporada. Dijo el técnico que necesitaba tiempo para conocer a los futbolistas y se va a esperar a que pasen los partidos ante el Málaga y la Real Sociedad para celebrar una cumbre definitiva respecto a los movimientos en invierno. Esa reunión a cuatro bandas entre Peter Lim, Layhoon Chan, García Pitarch y Prandelli determinará qué posiciones deben reforzarse o los futbolistas que no cuentan para el italiano. En cualquier caso, el Valencia está todavía en período de estudio y aunque ya hay futbolistas analizados al detalle, todavía no se ha avanzado demasiado a la espera también de que el resto de equipos muevan ficha.

Un 'no' por Joao Cancelo

A pesar de la crítica situación económica, Prandelli y García Pitarch coinciden en que bajo ningún concepto están dispuestos a perder a Joao Cancelo en enero. El portugués es el futbolista del Valencia con más mercado nacional e internacional y nadie se atreve a garantizar que el año que viene seguirá en Mestalla, pero ya se le ha trasladado a Jorge Mendes que en este mercado de invierno no realice ningún movimiento por Cancelo. El Barcelona quiere al futbolista, pero la salida del luso significaría perder a uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla. Si nada cambia, Cancelo (22 años, asentado como internacional absoluto) seguirá en el Valencia hasta junio y luego se verá dependiendo de las condiciones deportivas y económicas del club.

La gran sorpresa de este mercado de invierno, sin duda, es el regreso a Valencia de Vinícius Araújo. Rufete contrató al prometedor delantero el 31 de enero de 2014 pero el brasileño ni se acopló a la ciudad ni dio rendimiento deportivo. Vivió Vinícius cesiones en el Standard de Lieja y el Cruzeiro hasta acabar en el Recife, donde va a permanecer hasta principios de enero. Con contrato hasta junio de 2019, Vinícius volverá a Mestalla para competir con el resto de delanteros e intentar demostrar que Rufete, en su momento, no se equivocó al apostar por él. El brasileño, actualmente, juega para el Recife, donde tampoco ha conseguido rendir al nivel que exhibió antes de aterrizar en el Valencia.

La llegada de Vinícius atiende, principalmente, al escaso margen de maniobra que García Pitarch tiene para fichar. Hay cuatro futbolistas (Abdennour, Rodrigo Moreno, Enzo Pérez y Negredo) que consumen casi la mitad del límite de gasto de la plantilla y el Valencia va a volver a moverse entre cesiones y ocasiones de mercado en este mercado de invierno. Más allá de los movimientos que se produzcan entre el 1 y el 31 de enero, la dirección deportiva espera un paso adelante de futbolistas que hasta ahora no han dado su nivel. Entre ellos, Munir, que está empezando a despertar, y de cuya ficha se hace responsable el Barcelona de forma íntegra. Los técnicos también aguardan una mejor versión de Medrán y siguen confiando en que Rodrigo deje atrás su constante pelea con el gol.