Puig viaja a Bruselas a la espera de que la UE resuelva sobre la cautelar

valencia. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, viajará la semana que viene a Bruselas para intervenir ante el Comité de las Regiones. El jefe del Gobierno valenciano estará tres días en el Parlamento europeo, donde aterrizará el martes día 6 de diciembre y comparecerá al día siguiente. Volverá el jueves. La presencia de la máxima autoridad de la Comunitat en la capital belga se produce en un momento en el que el Valencia está a la expectativa sobre la resolución de la suspensión cautelar pedida por el club respecto a los 23,3 millones de euros que tiene que pagar la entidad a Mestalla por las ayudas públicas ilegales a los clubes de fútbol.

El contacto entre la presidenta del Valencia, Layhoon Chan, y el máximo mandatario del Consell ha sido constante durante las últimas semanas para tratar de buscar un frente común que suavice el impacto económico de la decisión de la comisión de la Competencia sobre las arcas del club. La buena voluntad existe, aunque la petición del Layhoon Chan de que la Generalitat elaborara y remitiera a Bruselas un informe jurídico avalando las tesis del club es ahora mismo imposible. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ya anunció hace algunas semanas tras el pleno del Consell que desde el ejecutivo no se va a marcar una hoja de ruta a nadie. Oltra añadió que hay que respetar las negociaciones a nivel técnico que están llevando los servicios jurídicos de todas las partes afectadas. La Abogacía de la Generalitat, en este caso, tiene una capacidad de maniobra limitada ya que depende de la del Estado. No hay que olvidar que la sanción de Bruselas va contra el Reino de España, que a su vez deriva la responsabilidad del cobro hasta la última instancia, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que es el que aprobó el aval que la Unión Europea considera que no se ajustó al precio de mercado y que favoreció a los clubes valencianos a la hora de competir con el resto.

Durante su visita a Bruselas, Ximo Puig puede aprovechar para palpar cómo está la situación respecto a la petición de la cautelar del Valencia. El presidente de la Generalitat y la comisaria europea de la Competencia, la danesa Margrethe Vestager, mantienen una buena amistad desde hace tiempo. No hay que olvidar que la Generalitat lidia en estos momentos con la multa al Consell por la Ciudad de la Luz, uno de los grandes quebraderos de cabeza y donde los eurodiputados valencianos están recabando información. Las ayudas al fútbol, por ahora, están en un plano secundario.

El Valencia espera que Puig vuelva de Bruselas con buenas noticias para el club sobre el recorrido de la suspensión cautelar con el fin de aplazar o reducir el pago de los 23,3 millones de euros. El actual consejero ejecutivo Anil Murthy reconoció que el club que preside Peter Lim en este momento no dispone de ese dinero para hacer frente al pago o bloquearlo en una cuenta. El club de Lim ha iniciado una doble vía de actuación con un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo y otro por vía judicial.

Europa, de momento, ha aprobado la cautelarísima para no reclamarle el dinero al Valencia hasta que haya una pronunciación final sobre la petición cursada para paralizar el pago de los intereses.