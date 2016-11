Las Palmas se hace fuerte con sus jugadores franquicia

La visita de García Pitarch al Nuevo Insular para seguir en directo el encuentro entre Las Palmas y el Athletic de Bilbao no ha pasado desapercibida para el club isleño. El director deportivo del Valencia, como publicó este periódico, se desplazó a Canarias con futbolistas como Roque Mesa, Vicente Gómez, Bigas y Tana en su punto de mira. Todos ellos básicos para entender la clasificación de Las Palmas (décimo, diez puntos por encima del descenso) y que ya en la segunda mitad de la temporada pasada destacaron, llamando la atención de varios equipos de la Liga.

El Sevilla, por citar un ejemplo, estuvo a punto de firmar a Roque Mesa, pero finalmente Las Palmas renovó al centrocampista, clave para Quique Setién, con una importante mejora de contrato. El interés del Valencia no ha cogido desprevenido al club isleño, que ya en verano se apresuró a blindar a muchos de sus mejores jugadores. Un esfuerzo económico que le permitió la mejora en el contrato de televisión y encarado a asentarse definitivamente en Primera.

Las Palmas, en una buena situación financiera, fue ampliando y mejorando los contratos de Roque Mesa (finaliza en 2020), Vicente Gómez (2020), Bigas (2021) o Tana (2019). Fue la forma que el club del Nuevo Insular eligió para trasladar a los equipos de la zona alta que no se iba a desprender de sus figuras a cualquier precio. Tampoco ahora está dispuesto a hacerlo. Las Palmas puso cláusulas de rescisión cercanas a treinta millones a la mayoría de sus futbolistas franquicia y no se desprenderá de ellos -mucho menos en el mercado de invierno- por una cantidad que no se acerque a esa cifra.

Posible regreso de Bastón

Mientras Roque Mesa ocupa un puesto importante en la lista de mediocentros que maneja García Pitarch, Borja Bastón vuelve a aparecer como una opción para la delantera. El Valencia ya se interesó por el ariete en verano pero no pudo hacer frente a lo que pedía el Atlético. Bastón se fue al Swansea por 18 millones, pero el exdelantero de Eibar ve con buenos ojos regresar a la Liga. El jugador no se adapta a Gales y tampoco sobre el césped las cosas le marchan bien, por lo que no descarta salir en invierno. El problema es que el Swansea (penúltimo en la Premier) no quiere desprenderse de su estrella, lo que dificulta que el Valencia consiguiera una cesión, única opción en estos momentos puesto que comprarlo se antoja imposible por el fair play financiero.