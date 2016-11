Medrán: «¿Por qué no vamos a ganar la Copa?»

«¿Por qué no vamos a poder ganar la Copa? Nosotros nos la vamos a tomar en serio y podemos a llegar a Europa por ella. No vamos a dar ninguna competición por perdida a las primeras de cambio y vamos a seguir peleando para poder llegar a la final y porqué no ganarla». La reflexión, ambiciosa, es de Álvaro Medrán poco después de marcar y ganar al Leganés en el estreno de Copa del Rey. Su gol, el cuarto que marca con la camiseta del Valencia, contribuyó al triunfo y a levantar la moral del centrocampista, que no ha gozado de muchos minutos en la temporada.

«Me hace falta jugar, poder estar con el equipo, sentirme importante y tener minutos para ayudar al equipo», sentenció el cordobés, que tras el encuentro vio cómo el Valencia -y también Manuel García Quilón, su representante- garantizaban la continuidad de Medrán hasta final de temporada. «Soy joven, pero quiero jugar. Tengo que trabajar para eso y cuando me ponga el míster, aprovecharlo. Si ahora no cuento todo lo que querría, tengo que seguir trabajando con ilusión y cuando me toque, dar el máximo», explicó el centrocampista, que asegura va a estar «mucho tiempo en el Valencia», club con el que tiene contrato hasta junio de 2020.

En el partido de Butarque, Cesare Prandelli mantuvo el sistema que puso en práctica en Sevilla (5-3-2) y que parece se va asentar como el dibujo del Valencia para el futuro inmediato. «Cuando nos lo comentó el míster, todos lo encajamos bien. Hemos tenido ganas de hacerlo y hemos competido buen con el nuevo sistema. Mientras siga funcionando, adelante», dijo Medrán, quien en lo referente al aspecto táctico, concluyó: «Cuando las cosas no van, hay que cambiar. Cambiamos la formación y en Sevilla jugamos bien, en Leganés ganamos... Y a ver si el domingo podemos ganar para ir hacia arriba en la Liga».

El encuentro ante el Leganés ya es pasado, y ahora apuesta Medrán por redigirir los esfuerzos hacia la competición en la que peor anda el Valencia. «La Liga es la que te da puntos y tenemos que estar bien. Hay que seguir trabajando y mejorando la nueva formación táctica que quiere el míster para conseguir los resultados», resumió el cordobés, que pone como ejemplo la primera parte del encuentro copero y no la segunda, donde admite Medrán al Valencia «le costó más».

El último mensaje de Medrán fue para Jaume Doménech, de quien Prandelli dijo que no se moverá del Valencia en invierno: «Sea valenciano o no, es una pieza fundamental para el equipo por el buen rollo que tiene y la ilusión que transmite. Estoy muy contento porque se quede con nosotros y ojalá que pueda tener minutos, que es lo que todos queremos».