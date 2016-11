Las horas más difíciles de Santi Mina y Ryan

valencia. Nada más finalizar el Leganés-Valencia, las cámaras enfocaron al banquillo blanquinegro buscando rostros de satisfacción por un triunfo claro y definitivo, pensando en la siguiente ronda de Copa. Entre manos que se estrechaban para celebrar la victoria, se vio al fondo a Santi Mina. Serio, muy serio, como cuando el Valencia hizo el gol del empate contra el Granada y él lo vivió, descartado por Prandelli, sin mover un músculo desde la grada. Mina, expresivo en las alegrías y las decepciones, no pudo ocultar en Butarque su cabreo por no jugar ni un minuto. Tampoco pudo ayer en Paterna, durante un entrenamiento pasado por agua en el que se le vio cabizbajo. Su aflicción es también la de Mat Ryan, tercer portero para Prandelli y que escuchó cómo el técnico italiano garantizaba la continuidad de Jaume en el mercado de invierno.

Son las horas más difíciles para ambos desde que aterrizaron en el club de Mestalla. Empezando por Ryan, y aunque ha convivido desde el inicio con la feroz competencia de Alves y Jaume, porque estaba convencido que ésta sería su temporada. El club le trasladó en verano que la salida de Alves estaba prácticamente hecha y él tenía todos los números para ser titular. Nada más lejos de la realidad. Ryan jugó los dos primeros partidos (cuando aún estaba sobre la mesa la posibilidad de que Alves saliera) y desde entonces, banquillo y grada. Las definitorias palabras pronunciadas por Prandelli el martes por la noche acabaron por hundirle. Desde entonces, Ryan ya ha mantenido dos charlas con Layhoon Chan.

La primera se produjo en el aeropuerto de Barajas. El australiano mostró su malestar a la presidenta después de saber que Prandelli aseguraba la continuidad de Jaume. Ese breve encuentro tuvo continuidad ayer. Layhoon y Jesús García Pitarch acudieron a la ciudad deportiva para ver el entrenamiento y Ryan les pidió una reunión. El guardameta les trasladó su preocupación y la presidenta y el director deportivo quisieron, de alguna forma, desdramatizar las palabras de Prandelli. Según el club, van a haber más reuniones acerca de la portería teniendo en cuenta que el mercado de invierno se cierra el 31 de enero. La situación de los porteros la van a decidir Peter Lim, García Pitarch y Cesare Prandelli, que como apuntó este periódico, va a tener la última palabra pero siempre atendiendo a las necesidades del mercado.

La portería no tiene gran incidencia sobre el gran problema del Valencia -económico- ya que las fichas de Ryan y Jaume son asumibles y no trastocan demasiado el fair play financiero. Con la evidente ventaja de Jaume sobre Ryan porque así lo ha manifestado Prandelli, el club aún no se atreve a dar por zanjado el asunto por las variantes que se puedan producir en las próximas semanas. Además, los dos porteros tienen mercado tanto nacional como europeo y no parece muy complicado que García Pitarch les encontrara acomodo en el mercado invernal. El Leganés, por cierto, era una posibilidad pero ayer se cerró esa puerta porque los madrileños han fichado a Iago Herrerín como sustituto del lesionado Serantes.

Si la situación de Ryan es crítica, la de Santi Mina no es que sea mucho mejor. Al gallego le pesó y le sigue pesando su partido contra el Barcelona. Ahí cometió Mina muchos errores para 'matar' al contragolpe a los azulgranas y desde entonces, sólo ha disputado 22 minutos. «Los jóvenes deben tener paciencia», dijo Prandelli como resumen de la situación de Munir, Mina o Gayà, aunque la peor parte, sin duda, se la está llevando el gallego.

Desde el 2-3 contra el Barcelona, el Valencia ha jugado cinco partidos y Mina sólo ha participado en dos. Ante del Deportivo fue convocado pero no jugó; en Balaídos se llevó once minutos; el duelo ante el colista lo vio desde la Granada, volvió al césped en el Pizjuán (otros once minutos) y en Copa del Rey, donde era de esperar que gozara de una oportunidad, se quedó en el banquillo de principio a fin. La respuesta de Munir y la confianza de Prandelli en jugadores como Nani y Rodrigo dificultan la recuperación de Mina, que ha visto cómo Fede Cartabia y Bakkali le adelantaban en la rotación valencianista.