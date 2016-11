Layhoon comienza la 'operación Ryan'

El Valencia CF volvió anoche de Leganés con un 1-3 que encarrila la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey y con la incógnita del portero que seguro se quedará, además de Alves, en el equipo hasta que acabe la temporada en la plantilla. "Jaume no se mueve del Valencia, cien por cien", ese fue el anuncio rotundo de Cesare Prandelli en la sala de prensa de Butarque tras el partido. Unos minutos después, la presidenta comenzó la 'operación Ryan'. Layhoon Chan aprovechó el primer momento en el que se cruzó con el australiano, a pie de avión en Barajas, para mantener una conversación con él. Fue algo significativo, puesto que los dos se apartaron unos minutos de los corrillos improvisados que siempre suelen suceder en un regreso feliz con victoria. La presidenta quiso testar las primeras sensaciones de Ryan puesto que la próxima decisión que tiene que tomar el club es si el portero sale cedido en el mercado de invierno. Chan no quería, por otra parte, que fuera conocedor de todo lo que se había dicho tras el encuentro copero sobre la situación de la portería por la prensa.

La conversación entre Ryan y Layhoon no significa, tal y como confirmó esta redacción por fuentes oficiales, que se haya tomado ya una decisión sobre Matt Ryan. La de Jaume Doménech hacía más de una semana que se había decidido pero con el australiano se va a esperar a que evolucione el mercado. No hay que olvidar que el jugador tiene contrato hasta junio de 2021 y que el libro de pases no se abrirá hasta dentro de un mes, donde puede ocurrir cualquier incidencia con uno de los dos porteros que tienen segura su permanencia. El Valencia quiere que el futbolista sea el que de un paso al frente para pedir salir, puesto que lo que ayer le quedó claro es que el segundo portero para Prandelli es Jaume Doménech y que no puede conformarse con no jugar partidos en media temporada si ni quiere perder su puesto de titular en la selección. Que sea su agente el que ponga encima de la mesa, en todo caso, una buena oferta de cesión para todas las partes. Algo que, evidentemente, ayudaría a la toma de decisión. El club no tiene ninguna queja del comportamiento del australiano, que en ningún momento perdió la sonrisa tras el encuentro con Layhoon y que participó junto a sus compañeros del ambiente distendido en el regreso tras la victoria.