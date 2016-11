Algo más que una simple victoria

Hace casi nueve años, en el Stadium Gal, el Valencia de Koeman inició su andadura en la Copa del Rey mientras el holandés iba dejando un rastro de apartados y tensión en el vestuario. Aquel partido acabó con 1-2 favorable a los visitantes frente al Real Unión de Irún. Los tiempos han cambiado, es cierto, pero el aroma del torneo que comenzó ayer en Leganés rezuma la misma humedad. El equipo ahora de Prandelli vaga por la parte baja de la tabla en la Liga como queriendo encontrar el final de su pesadilla. Mientras esa esquizofrenia llega a su fin, el domingo ante el Málaga hay una nueva oportunidad, bienvenido sea el soplo añejo de la Copa. Ganar, ganar o ganar. Luis Aragonés no daba puntada sin hilo, ya sea en la final de la Copa de Europa o en un torneo de verano. Ganar, que bonito nombre tienes. No lo sentía el Valencia desde hace un mes y medio. De Leganés no volvió el Valencia rehabilitado de sus males pero sí que se subió al tren de un torneo que, más allá de su destino final, debe servir para levantar el ánimo.

ficha técnica 1 Leganés Brignoli; Víctor Díaz, Insua, Medjani, Sergi Segura (Álvaro Molina, 79); Rubén Pérez, Sastre (Alberto Martín, min.65); Omar (Luciano, min.76), Machís, Gabriel; y Guerrero.

3 Valencia Jaume; Montoya, Mangala (Santos, min.59), Garay, Abdennour, Gayà; Mario Suárez, Parejo; Medrán, Nani (Bakkali, min.84) y Munir (Fede Cartabia, min.73). goles 0-1, m.3: Munir. 0-2, min.25: Medrán. 1-2, min.58: Machís. 1-3, min.91: Bakkali. árbitro José Luis González González (colegio castellano-leonés). Amonestó a Gabriel (min.23) y Mangala (min.30), Sastre (min.49), Alberto Martín (min.74). asistencia Encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio de Butarque ante 6.780 espectadores. En la previa se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente aéreo en el que se vio implicado el equipo brasileño del Chapecoense. Además los jugadores locales saltaron al césped con unas camisetas de apoyo a sus compañeros Rober Ibáñez y Serantes, ambos lesionados de gravedad.

Las rotaciones de Prandelli en Butarque permitieron descubrir el hambre de los menos habituales. Tres de ellos fueron los autores de los goles (Munir, Medrán y Bakkali), otro fue el mejor de su equipo (Montoya) y Jaume Doménech adelantó a Ryan en su particular carrera. Es cierto que al armario hace falta ponerle alguna prenda más en el mercado de invierno, pero toda piedra hace pared. La eliminatoria, como aquel año de Irún, quedó encarrilada. Eso sí, Prandelli que no tome nota de Koeman en Liga.

Montoya llegó por primera vez a la línea de fondo de la portería rival parando el crono a los doce segundos, toda una declaración de intenciones de cara a una primera parte en la que rozó la perfección. Pronto se vio que los carrileros dentro del 3-5-2 estaban más adelantados que en Sevilla. Algo normal en el costado zurdo, puesto que Gayà tiene más gasolina y prestaciones ofensivas que Cancelo pero que se evidenció en toda su magnitud por la diestra, donde el de Viladecans se marcó un encuentro de manual. De sus botas nacieron las dos asistencias de gol a Munir y Medrán. Un botín que pudo ser mayor si Gayà o Nani hubieran acertado en sus remates. Prandelli olía la sangre y decidió presenciar el momento en el que su equipo iba a abrir la lata del Leganés erguido sobre el césped. Nada más salir del banquillo Montoya conectó un pase entre los centrales pepineros para que Munir definiera con maestría ante Brignoli.

Muy pronto el Valencia tuvo que bajar a la tierra. Un recordatorio en toda regla de que la mejoría mostrada en tierras madrileñas no debe confundirse con nada más que con un partido ganado. El lastre defensivo no se acabará hasta que el sistema no tenga fisuras. Dos pérdidas seguidas, una de Gayà y otra de Mangala, no se convirtieron en el empate para el Leganés puesto que primero Machís y luego Omar Ramos tuvieron el punto de mira afortunadamente desviado.

Mientras la grada de Butarque homenajeaba a los lesionados Serantes y Robert Ibáñez con sendas ovaciones en el minuto de sus respectivos dorsales, el trece y el dieciséis, Montoya seguía a la faena. De otro centro suyo por la derecha nació el que pudo ser el gol de la noche. Nani conectó, tras varios rechaces, una chilena desde el pico izquierdo del área grande del Leganés que se estrelló en la cara exterior del palo también izquierdo.

Un lanzamiento trazado con un compás que el portero italiano siguió con la mirada emulando un 'mannequin challenge' con el resto de su cuerpo. Fue el presagio del segundo gol del Valencia, que cambió el instrumento de dibujo del portugués por la escuadra y el cartabón. Munir trazó una pared perfecta con Montoya que, al llegar a la pierna derecha del catalán, se convirtió en un pase medido a la cabeza de Medrán. El cordobés le ganó el salto a Medjani para incrustar en la red el balón. Prandelli cerró el puño apoyado en el toldo del banquillo. Posiblemente, su equipo había completado el mejor arranque en ataque desde que tiene el mando.

Para que el primer tiempo fuera redondo para todas las novedades en el ayer equipo naranja tenía que aparecer Jaume Doménech. Si hay algo complicado para un portero es no intervenir en un partido con bajas temperaturas y tener que responder al instante. La mano que le sacó a Insúa hizo bueno aquello del 'gato de Almenara'.

El Leganés ya había avisado en la primera parte que si no lucía ningún gol a favor en su casillero era, simplemente, porque no acertó a rematar entre los tres palos de Jaume ninguno de los dos regalos de la defensa valencianista. El tercero, con la Navidad llamando a las puertas, no lo iba a tirar a la basura. Un desafortunado resbalón de Montoya le impidió perseguir a Machís, pero ninguno de los tres centrales saltó a la cobertura abriendo la barrera para que el venezolano recibiera el balón de Omar Ramos y batiera al portero del Valencia. Otra vez las mismas caras, el mismo cruce de miradas entre compañeros buscando explicaciones. Sí, como desde el 20 de abril. Una fecha que, a fuego, sigue repicando como un sonsonete que fue la última vez que el equipo de Mestalla dejó su portería de cero. Una cruz.

El Leganés se vino arriba tras el gol. Prandelli, antes de recibirlo, ya había marcado el cambio entre Mangala y Aderllan Santos. Lo mantuvo. El brasileño fue la nota que desentonó en el sexteto de menos habituales. Dos fallos suyos casi cuestan el empate. Pero del susto se pasó al tercero, marcado por Bakkali. No se ganó ningún título en tierras madrileñas pero a nadie le amarga un dulce. Ganar.