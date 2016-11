«Ya veremos al final de temporada quién canta»

valencia. Es Prandelli un entrenador que dedica tiempo a las charlas y al vídeo. Ayer una hora estuvieron los futbolistas encerrados antes de pasar por el gimnasio y el césped. Luego, aún con ropa de entrenamiento, el técnico habló ante la prensa y en tono pausado respondió a aquellos aficionados del Sevilla que el sábado en el Pizjuán corearon a los valencianistas aquello de «a Segunda, a Segunda». «Lo voy a decir poco a poco en italiano. Digamos que en ciertos momentos toca soportar, porque lo que cuenta es el final de la temporada. Y ya veremos al final de la temporada quién canta», dijo el entrenador valencianista de manera contundente.

Igual de firme se mostró a la hora de hablar sobre el mercado de invierno. No parece encontrarse cómodo cuando se le pregunta por este aspecto. Sí fue más locuaz lógicamente a la hora de comentar qué aspiraciones debe manejar su equipo en esta competición que arranca hoy. «Mis equipos no renuncian a nada. El objetivo es el de jugar un buen partido, mejorar el sistema de juego y dar confianza a mis jugadores», dijo en un primer momento, para luego ahondar un poco más: ««Es muy importante para los aficionados, para el club, para nosotros, para todos. La Copa es algo extraordinario para todos, porque recuerda periodos maravillosos de la historia de este club, porque nos recuerda a todos que es una puerta para entrar en Europa. Por lo tanto, hay muchas cosas que nos recuerdan que son partidos importantes».

«No me preocupa para nada», contestaba cuando se le planteaba que sus registros son peores que los de Gary Neville. «Si vemos los partidos jugados, la mayor parte han sido a domicilio. He llegado en una situación distinta, muy complicada. Es un desafío para todos, no solo para mí. Y por lo tanto es un desafío que quiero vencer. Quiero ganar pero es necesario calma, paciencia, humildad». Este último término hizo referencia en tono de crítica hacia sus jugadores, algo que al parecer ya se ha solucionado. «Para mí es que cada vez que salto al campo debo correr para ayudar a un compañero. Debemos estar implicados con nuestra camiseta».