El Valencia, entre el desánimo y la esperanza

valencia. Al regreso de Vigo, hace tres semanas, el semblante serio de Prandelli y los directivos hablaba por sí mismo. No había en el viaje de vuelta conversaciones sobre la derrota ni corrillos furtivos de análisis post-partido, sólo síntomas inequívocos de preocupación. Caras largas. El varapalo en Balaídos quedó agrandado por el empate contra el colista. «Hemos tocado fondo», soltó Enzo Pérez. Y si el capitán lo dijo, explicó Prandelli, no hay mucho más que analizar. El Valencia bordeó el ridículo contra el Granada y la del Sevilla era una prueba de primer orden. Se perdió. Otra vez. No hay manera. Once puntos en trece partidos. Pero, ¿qué sensación dejó el partido entre la cúpula del club y los técnicos? Sin duda, no una tan apocalíptica como la del Celta y el Granada. Llegó a cundir el desánimo, pero se valora la competitividad del equipo en uno de los campos más difíciles de la Liga.

Después de jugar en el Sánchez Pizjuán ya se ha cumplido un primer tercio de Liga. Hora de detenerse y pasar balance. Vista la clasificación (15º) y los puntos (11) del Valencia, no hay prácticamente nada que destacar. El césped ya se cobró a un entrenador (Ayestarán) y Cesare Prandelli asumió el reto de comandar una plantilla incapaz de salir a flote anímicamente. Las primeras señales fueron positivas (victoria contra el Sporting, derrota injusta ante el Barcelona), pero a partir de ahí, más de lo mismo: errores de concentración, falta de pegada y lamentos por los puntos perdidos y la sensación, cada vez más mayoritaria, de que el equipo no da para más.

Es difícil de concluir la lista de aspectos negativos, porque el descenso está demasiado cerca (sólo dos puntos), la Europa League a once y la Champions -qué lejos queda- a trece. El Valencia ha perdido ocho partidos de trece y Prandelli tiene el mismo porcentaje que Ayestarán, puesto que suma el 28% de los puntos (5 de 18). El registro del italiano es aún peor que el de Neville. El año pasado, a estas alturas, un Valencia estado crítico sumaba 19 puntos y estaba noveno en la tabla.

Evidentemente pesan mucho más los contras que los pros, pero llegados a este punto, desde el club apuestan a que el partido en Sevilla suponga un punto de inflexión. «Jugando así, perderemos pocos», desafió Prandelli en rueda de prensa. Es el mensaje que corrió como la pólvora el sábado, ya de madrugada, en el regreso de la expedición valencianista a casa. A la cúpula del club, representada en Sevilla por Layhoon Chan, Kim Koh, Anil Murthy y los consejeros Juan Cruz Sol y Auxiliadora Borja -además del asesor José Luis Zaragosí-, le convenció la respuesta de los futbolistas en el Pizjuán. La conclusión de los ejecutivos es que el equipo compitió y supo transmitir lo que Prandelli había trabajado durante la semana.

La suerte da la espalda

La jugada más comentada, sin duda, fue el paradón de Sergio Rico que dejó a Gayà al borde de las lágrimas. En la última jugada del encuentro pudo el Valencia rescatar un punto, pero tampoco. El 2-1 final no consoló a la expedición, pero ya hace mucho que Meriton se acostumbró a mirar hacia el futuro como única receta para no caer en el pesimismo más absoluto. Por ello en el club ya pensaban solamente en el desplazamiento de mañana a Leganés para empezar la aventura en la Copa del Rey. Hay cierto positivismo después de hacérselo pasar muy mal al Sevilla, otra cosa es cómo se responderá sobre el césped de Butarque.