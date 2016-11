¿Una Copa como la de Koeman?

El Valencia puede salvar la temporada. Suena bien, desde luego, pero esa pretensión entraña una dificultad elevada. Para un equipo como el Valencia, escapar de la zona de peligro de la clasificación liguera puede resultar un consuelo inaceptable. Por eso hay que buscar un aliciente mayor y hasta más justo. Y precisamente un club que posee en sus vitrinas 7 trofeos de Copa, esta competición supone un reto que encaja perfectamente a sus pretensiones.

Si llega o no la Copa del Rey en el mejor momento para el Valencia es un debate que admitirá múltiples interpretaciones. Los problemas en la Liga no se van a resolver si el equipo consigue eliminar al Leganés de los dieciseisavos, pero no vendría mal alguna satisfacción. No sólo para la necesitada afición, sino para los propios futbolistas, metidos en una dinámica altamente dañina.

Echando la vista atrás se observan aquellas palabras que en su momento pronunció Djukic prácticamente desde el día que aterrizó en el banquillo de Mestalla. «Hay que intentar ir a por los títulos, la obligación del Valencia es ésta y la Copa del Rey es una posibilidad», llegó a decir. El serbio se dejó llevar por la corriente y habló abiertamente de ganar títulos casi desde el primer momento. Se precipitó en su discurso porque Amadeo Salvo -quien en la 2013-14 era el presidente- no le dejó ni terminar la primera eliminatoria copera contra el Nàstic. Lo que piense Prandelli de la Copa y de las verdaderas intenciones del equipo se sabrá hoy en la rueda de prensa del italiano.

Munir, Mina, Bakkali, Fede, Medrán... es el momento de que jueguen para que eleven la competencia

Lo que es indudable es que la necesidad de la Liga enturbia de alguna manera lo que una competición como la que empieza mañana provoca siempre en el Valencia. El conjunto de Prandelli se las verá este martes con el Leganés en terreno madrileño, aunque el pensamiento esté sobre todo puesto en la cita del domingo contra el Málaga.

Tiene el Valencia experiencia para ver que no es tan raro hacer un gran papel en la Copa e ir de pinchazo en pinchazo en Liga. Que se lo pregunten a Koeman. Al holandés se le recuerda en Valencia casi más por lo mal que estuvo el equipo en Liga (llegó a ocupar la decimoquinta plaza en cuatro de las últimas jornadas) que por haber ganado la Copa del Rey. No sería justo trasladar lo que ocurrió en la 2007-08 (cuando se ganó al Getafe en la final) a lo que se vive en la actualidad en el vestuario blanquinegro. Allí el grupo de futbolistas no confiaba en Koeman y el holandés lo enredó más al apartar a los Angulo, Albelda y Cañizares. De momento Prandelli tiene a su vestuario controlado.

La gran incógnita cuáles son las verdaderas intenciones de Prandelli para una competición que en Mestalla siempre ha gustado mucho. Puede seguir apostando por los titulares o, en cambio, hacer rotaciones y dar minutos a los menos habituales, que es lo más probable: Munir, Mina, Fede, Bakkali, Medrán... Se podría ganar en competitividad.