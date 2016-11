«A Prandelli hay que darle margen y acierto en el mercado de invierno»

Ganó cinco títulos en el Valencia formando con Albelda uno de los centros del campo más competitivos que se recuerdan por Mestalla. Su sentido y conocimiento sobre el juego hacían presagiar que Rubén Baraja (Valladolid, 1975) era carne de banquillo. Y así fue. Desde hace quince días lucha por quebrar la mala dinámica del Rayo Vallecano, que le fichó tras la destitución de Sandoval. Hoy Baraja estará en la banda del Ciutat de València intentando desmontar al Levante, líder de Segunda y aspirante con los mejores números para subir.

¿Es cierto que se sufre más de entrenador que de jugador?

Sí, se sufre más porque dependes de muchas circunstancias para ganar. Entrenar es apasionante, tratar de encontrar ese punto de control sobre la profesión, sobre lo que quieres hacer. A uno le motiva.

¿Tardó mucho en aceptar la oferta del Rayo Vallecano?

Al final, aunque estás esperando una oportunidad, hay que valorar mucho las cosas. En su momento pensé que el Rayo era una buena oportunidad para mí. A partir de ahí, llego para aportar muchísimo trabajo y hay que tener optimismo para poder ver cómo crece este equipo.

Lleva quince días en el cargo, ¿qué se encontró cuando llegó?

Un equipo que lógicamente no estaba en una buena dinámica. Lo importante para nosotros es tratar de llegar al jugador lo más rápido posible. Tratar de transmitirle el mensaje más sencillo, recuperar al equipo anímicamente y elevar la intensidad de los entrenamientos.

El Rayo está en una situación difícil -zona de descenso-, pero no límite porque falta mucha Liga y se encuentra a 7 puntos de la promoción de ascenso...

A través del trabajo, con el paso del tiempo y si se van consiguiendo los resultados, el equipo puede ir creciendo. La impresión que tengo es que todavía hay margen. Quiero, sobre todo, que el equipo tenga una base. Lo más importante es que el grupo asimile rápido la idea de juego que queremos y el refuerzo del resultado es lo que más ayuda.

Ha dirigido dos partidos al Rayo, con un empate y una derrota. Hoy les toca el Levante, un 'hueso'...

El Levante ha hecho un gran trabajo y es el equipo que más rápido se ha rearmado después de bajar. Compite muy bien. El partido es muy difícil para nosotros, pero muy motivante volver a jugar contra un equipo que ha estado en Primera y es el rival a batir. Será motivante para nuestros jugadores y nos debe servir como acicate para llegar al partido con confianza y disputarlo.

¿Qué no le puede faltar a un equipo entrenado por usted?

Al final, y la categoría te lo exige, hay que tener orden e intensidad. Mis equipos deben saber interpretar lo que toca jugar en cada momento y que sean competitivos. No pueden dar un balón por perdido y deben tener muy claros los conceptos con balón y sin balón. La síntesis es que el equipo, independientemente, juegue a lo que tú quieres. Es lo que hace a un equipo ganador.

¿Qué entrenadores le gustan?

Sigo a muchos, pero lo importante es ser fiel a uno mismo y tener una forma propia de trabajar en esta profesión. Trato de hacerme mi hueco en el fútbol español, de los más competitivos. Creo mucho en el orden y la intensidad y en que el equipo sepa qué hacer con y sin balón.

¿Cómo vive desde la distancia la difícil situación del Valencia?

Con inquietud y con respeto porque no puedo opinar de lo que está pasando dentro. Sólo puedo pensar en que me gustaría que al Valencia le fuera muy bien, es lo único que realmente me haría feliz, sin duda.

¿Cree que la falta de identidad, tanto en el equipo como en el club, ha pesado negativamente en los últimos tiempos?

Lo que veo es que la expectativa de un club tan grande como el Valencia debe ser la de estar con los mejores, y eso no está pasando. Evidentemente siempre hay unas circunstancias y decisiones que han influido para eso. Como aficionado, sólo diré que espero que la afición pueda disfrutar de un gran equipo.

Sonó como candidato cuando Ayestarán fue destituido, ¿piensa que era pronto para usted?

No lo valoro. Mi cabeza ahora sólo está en el Rayo y lo que ha pasado o pudo pasar con el Valencia ya no tiene sentido. Pienso en hacer las cosas bien aquí, seguir creciendo como entrenador y que el Valencia siga su camino. Yo seguiré el mío.

¿Le gusta Prandelli?

Es un técnico con experiencia, que conoce perfectamente el fútbol internacional. Es un técnico de prestigio y al final hay que darle un margen de maniobra para que pueda trabajar. Eso y que en el mercado de invierno puedan venir dos o tres jugadores que realcen el nivel de la plantilla. A Prandelli vamos a dejarle un margen de maniobra que merece por trayectoria.

¿Considera que al Valencia le falta experiencia en la plantilla?

Cuando un equipo no está bien, hay muchas circunstancias que se pueden achacar. El Valencia, por historia, trascendencia y afición, por lo que significa en el fútbol español, debe aspirar a estar más arriba.