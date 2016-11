Munir se gana el nueve

Munir El Haddadi llegó para sustituir a Paco Alcácer. El nuevo nueve. Tan simple y sencillo como la etiqueta que le colgó el club en su presentación. Tan lógico como que en el Barcelona asumía ese rol cuando le tocaba descanso a los titulares y el Valencia se había quedado huérfano de arietes puros tras la marcha de Alcácer y Negredo. Pako Ayestarán había evidenciado en el verano que Rodrigo Moreno sería protagonista en su idea, pero ni siquiera el sucesivo empeño de los técnicos en el hispano-brasileño parecía podría poner en entredicho la titularidad de Munir como nueve.

Trece partidos después, el valencianismo clama por el fichaje de un delantero en el mercado de invierno. ¿Qué ha ocurrido entre tanto? Sucede que ni Ayestarán ni tampoco Cesare Prandelli le han tenido fe a Munir como referencia y han atiborrado a Rodrigo de oportunidades que el ex del Benfica ha ido desaprovechando. Ayer volvió a ser titular pero esta vez, Prandelli quiso darle un compañero de fatigas: Nani. Pretendía el italiano facilitar el juego colaborativo situando a los dos hombres en el centro, pero Rodrigo no estuvo fino en todo el partido. En la primera parte, los continuos errores en la salida de balón del Sevilla (especialmente de Rami), dieron a Nani -otra a Parejo- buenas ocasiones de gol, pero se fueron yendo por el sumidero. Rodrigo no aparecía. Tan sólo el pase sencillo en busca de los centrocampistas para reiniciar el juego de ataque.

Tuvo dos Rodrigo ya en la segunda mitad, pero lo que quieren sus piernas no se lo permite su cabeza. Está fuera de onda. No llega a la versión explosiva del Benfica y así, ha hecho tres goles en 12 partidos. Rodrigo ha jugado un total de 842 minutos (ayer Prandelli le dejó el partido íntegro), titular indiscutible, con una media de un tanto cada 310 minutos. Números irrisorios para un delantero de su categoría, suficientes como para que a la afición del Valencia se le haya agotado la paciencia por un futbolista que costó treinta millones de euros.

Los errores en la salida de balón del Sevilla dieron a Nani varias opciones de gol durante la primera mitad

Munir es más liviano que Rodrigo, quizás tenga menos condiciones para lo que exige este fútbol actual: físicos privilegiados además de talento. El ex del Barcelona, de momento, tiene un papel secundario en el Valencia y teniendo en cuenta que no funciona nada, la grada clama al cielo para que se le presten minutos al madrileño. Ayer marcó en el primer balón que tocó. Su estreno en el partido fue soberbio. Tiró el desmarque, le encontró Joao Cancelo, y Munir definió con la zurda y mucha clase ante la salida de Sergio Rico. Lo celebró con rabia, igual que ante el Barcelona. Como ayer, fue suplente contra sus ex y también revolucionó el partido. Munir se ha ganado el nueve, pero Prandelli insiste en meterlo en la banda. Y desde esa zona, ha hecho dos tantos en Liga, uno cada 208 minutos.