El Valencia, a la caza de dinero

El plan de negocio de Peter Lim, con un horizonte global de diez años desde la compra del club en 2014, se sostenía por la multiplicación de los ingresos. No sólo a nivel deportivo, con la presencia permanente en la Liga de Campeones, sino con la internacionalización de una marca que está lastrada por la falta de resultados deportivos. Los nuevos tiempos trajeron dos gurús del patrocinio que han dejado el puesto -Luis Vicente Douwens finiquitado y Peter Draper recolocado- sin cumplir el objetivo. Ahora será el ya exresponsable de comunicación, Damià Vidagany, el que asuma las funciones relacionadas con el marketing desde Valencia. Draper se encargará del área internacional con la intención de expandir la marca en otros territorios.

El giro en la política de ingresos es evidente. El portugués Luis Vicente Douwens llegó a Mestalla de la mano de Amadeo Salvo. El recuerdo del luso no va más allá de la puesta en marcha de una gran tienda en la plaza del Ayuntamiento de Valencia que no marcha según lo previsto -incluso la cafetería se tuvo que eliminar- y por sacar a las bandas de música del césped de Mestalla. Se dice que la idea de pintar el campo no fue suya. Por aquella labor se llevó más de un millón de euros de finiquito. Douwens salió del club el mismo día que se marchó Salvo.

Draper, que durante meses convivió en la sede con el portugués, aterrizó en el Valencia un día de partido ante el Atlético en el Calderón. Llegó como el gran gurú del marketing debido a su currículum en el Manchester United, una máquina de hacer dinero. Su paso a tiempo completo en Valencia no ha sido fructífero. Se presentó a la prensa con una gran pirámide de ingresos que se ha quedado vacía. Puso un precio desorbitado a la camiseta del Valencia -diez millones de euros- y lo rebajó después tras no clasificarse el equipo para la Liga de Campeones -unos cuatro millones-. Su trabajo no obtuvo el resultado esperado. El legado de Draper son patrocinios de perfil bajo. Ahora le llega el turno a Damià Vidagany en un área que no le es desconocida. En su día, ya trabajó en ella durante el periodo de Manuel Llorente y así aterrizó Jinko Solar, el último gran patrocinador que tuvo el Valencia. La idea es llenar de ingresos todos los escalones de la pirámide.

El área de comunicación queda en manos de Anil Murthy, como ya señaló Layhoon Chan el día de la junta de accionistas. La primera medida que ha tomado Murthy ha sido la de reunir a la prensa, lo hizo ayer en Paterna, para buscar el equilibrio tras la polémica de la barrera del muro de la ciudad deportiva. La idea del club es que el director deportivo del Valencia, Jesús García Pitarch, comparezca con periodicidad para atender a cuestiones relacionadas con el club. Además, la pretensión es también que se vuelva a informar de la situación médica de los jugadores lesionados después de que se haya dado el apagón informativo en las últimas semanas. Murthy llega con la idea de cambiar las cosas y abrir en parte las ventanas.