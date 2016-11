Layhoon aprieta las tuercas a la plantilla

valencia. Layhoon Chan llevaba casi tres semanas alejada del foco, compartiendo en Singapur con Peter Lim algunos de los días más críticos desde que Meriton desembarcara en el Valencia. La presidenta vio cómo el equipo perdía en Vigo y luego supo del tropiezo contra el colista en Mestalla. Ayer dijo basta. Layhoon estuvo siguiendo el entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna -junto a García Pitarch y Anil Murthy- y se encargó de dar un buen tirón de orejas a la plantilla. «El equipo sabe que es su responsabilidad salir de esta situación», dijo la presidenta, consciente de la «mala atmósfera» que rodea al club. Se trata de la primera vez que Layhoon aprieta las tuercas a los futbolistas de forma tan directa. Su discurso, pronunciado en el 'media center', fue certero.

«El equipo no está haciendo todo lo que nos gustaría. No podemos marcar goles por ellos», sentenció la presidenta a escasas 24 horas de que el Valencia juegue en el Sánchez Pizjuán uno de los partidos más complicados de la temporada. Quizás por ello y al mismo tiempo que exigía responsabilidad a los futbolistas, echaba un capote conciliador: «Sé que están haciendo todo lo posible -para escapar de la crisis de resultados-, pido unión a todos los que estamos alrededor del club».

Después del aviso, la presidenta se desplazará hoy a Sevilla junto al resto de la expedición valencianista. El viaje, sin duda, tiene como final un territorio hostil por competencia y tradición. En el Pizjuán cerró el Valencia la Liga del 2004 pero desde entonces no ha conseguido llevarse los tres puntos. Entre tanto, partidos polémicos, alta tensión y derrotas como la del año pasado que certificaron el adiós de Nuno. Entonces se sentaba Unai Emery en el banquillo rival y hoy lo hace Jorge Sampaoli, un discípulo de Bielsa que tiene al Sevilla tercero, a tan sólo dos puntos del Barça y trece, un mundo, por encima del Valencia, que en principio debía ser uno de los rivales directos en la lucha por Europa.

Huelga decir que para el Valencia cada vez hay menos margen de error. Prandelli arrancó ganando contra el Sporting y desde entonces, el atasco: dos puntos en cuatro partidos. La endeblez defensiva no se soluciona y para ello ha ideado el italiano un sistema con cinco hombres en la retaguardia. La ineficacia del 4-3-3 le ha hecho apostar por el 5-3-2, con tres centrales (Mangala, Garay y Abdennour) y dos laterales de largo recorrido: Joao Cancelo y, en principio, Siqueira. Eso se desprende de las pruebas que a lo largo de la semana ha realizado el Valencia. El baile de nombres conlleva la entrada de un jugador que aún no ha debutado esta temporada (Siqueira), la pérdida de Cancelo como extremo para actuar de lateral y la salida de Montoya y Gayà, hasta ahora dos fijos en el once. Mantiene Prandelli el centro del campo (Mario Suárez, Parejo y Enzo Pérez), pero refuerza el ataque con Nani, más 'delantero' para alinearse junto a Rodrigo Moreno por el centro.

«Llega un rival que lleva menos puntos de los que merece», apuntó Sampaoli sobre el Valencia para prevenir a sus hombres, golpeados por la Juventus -y el árbitro- esta misma semana en la Champions League. El Sevilla padece las bajas, importantísimas, de Nasri y Mariano con la duda hasta última hora de Escudero, entre algodones pero incluido en la citación. Al menos, el lustroso fondo de armario de los hispalenses permite a Sampaoli plasmar un once en el que aparecen futbolistas de la talla de Vitolo, Vázquez, Ganso o Vietto como grandes amenazas.