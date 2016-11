«Si hemos tocado fondo debemos trabajar, amar la camiseta y estar juntos»

valencia. Cesare Prandelli llegó abatido a la sala de prensa después de empatar contra el Granada y aunque su rostro ayer no era el mismo, lo cierto es que el italiano volvió a admitir que la «inseguridad y el miedo» están instalados dentro del vestuario del Valencia. Al menos, una semana de entrenamientos le han valido para ver la situación de una forma más optimista. «Lo hemos hablado mucho, tenemos que conseguir que el equipo entero tenga la misma respuesta ante un problema determinado. Si hemos tocado fondo sólo podemos salir hacia arriba. Tenemos que poner trabajo y la humildad, amar la camiseta y estar todos juntos, siempre, en lo bueno y en lo malo», definió el italiano.

Más allá de la táctica y centrado en el problema mental del equipo, espera Prandelli que hoy su equipo tenga «cabeza y muchas ganas de ganar» en el Pizjuán. «El fútbol es coraje, determinación, carácter y siempre mente. Sin mente es un desastre», explicó el técnico, quien no ve al Sevilla como un equipo perfecto aunque «lo pareciera» en la primera mitad que jugó contra el Barcelona. «Va a ser un partido complicado ante un equipo que juega un fútbol muy intenso, pero mi equipo ha trabajado muy bien durante la semana. Estamos listos, con ganas y queremos darle la vuelta ala situación».

Admitió Prandelli que baraja el cambio de sistema para fortalecer al Valencia en la parcela defensiva y luego personalizó en Munir El Haddadi, con escasas oportunidades desde que el italiano llegara a Mestalla. Las palabras sobre el ex del Barça sirven, según Prandelli, para ilustrar la situación de otros futbolistas de la primera plantilla: «Su situación es como la de otros jóvenes como Santi Mina, Bakkali, Cancelo, Gayà... Hay muchos jóvenes, deben crecer, tener paciencia y humildad. Sus cualidades técnicas son buenas».

También dio su versión sobre Siqueira, quien hoy apunta a titular pese a que aún no ha debutado esta temporada. «Cuando llegué vi al jugador disponible. No tenía un problema crónico sino muscular, se ha recuperado bien. Creo que noventa minutos no, pero 60 minutos sí puede jugar a buena intensidad», dijo el italiano, que espera más concentración de sus jugadores.