Robert Ibáñez charla con García Pitarch e inicia en casa la recuperación

valencia. Robert Ibáñez ya está en casa. El futbolista valenciano, cedido en el Leganés hasta final de temporada, se lesionó gravemente en el último partido de Liga contra Osasuna. Después de marcar un doblete y en una de las últimas jugadas del choque, Robert sufrió un «encontronazo» con un rival rojillo y las pruebas posteriores confirmaron que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Unos seis meses de baja que Robert encara, ya desde Paterna, con optimismo.

«Tengo que estar seis meses de baja y debo ser fuerte de mente. Tengo que volver como acabé. Ahora a seguir, me voy a recuperar en Valencia, que me dará mucho ánimo», explicó el jugador en la televisión oficial del club. «Seguro que saldré adelante», apostó el valenciano, que ayer charló con Jesús García Pitarch en Paterna después de que en la cadena Cope asegurara que, tras la lesión, no había recibido la llamada del director deportivo ni tampoco de la presidenta, Layhoon Chan.

Robert estuvo tratándose en la ciudad deportiva y ahí recibió la visita de técnicos y jugadores. «Ayer me llamó Diego (Alves). Han estado todos los jugadores dándome ánimos. La verdad es que te da más fuerzas para ponerte bien», aseguró el canterano, que ya trabaja pensando en ganarse un puesto en el Valencia el próximo curso.