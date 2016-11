Prandelli cambia de fórmula

Cuatro partidos sin ganar, incluido el empate ante el colista en Mestalla en el que se «tocó fondo», según admitió Enzo Pérez, han provocado que Cesare Prandelli rebusque en su librillo buscando una mejor respuesta de su equipo. El Valencia que mañana salte al césped del Sánchez Pizjuán poco se parece, o al menos eso pretende el entrenador, a lo visto en las últimas jornadas. Se enfrenta Prandelli a un técnico, Sampaoli, cuya idea bien definida es la de apostar por el balón pero que ha demostrado servirse de alternativas dependiendo del rival de turno.

Es evidente que el 4-3-3 de momento no le ha rendido bien a Prandelli y es por ello que está preparando a sus jugadores para cambiar de fórmula e intentar sorprender al Sevilla. Así, el Valencia cambia el dibujo para poner en liza a cinco defensas y dos delanteros. Se mantiene, eso sí, el trío de centrocampistas, compuesto por Mario Suárez, Parejo y Enzo Pérez.

Al margen de las variaciones en el dibujo que Prandelli está trabajando estos días en Paterna, llama la atención el baile de nombres en el once que apunta a Sevilla. Diego Alves sigue en portería, pero el técnico deja fuera de la alineación a Martín Montoya y José Luis Gayà. En su lugar, el italiano ha probado con Joao Cancelo, que retrasaría su posición en la banda derecha, y Guilherme Siqueira. El brasileño aún no ha debutado esta temporada y en el Sánchez Pizjuán le podría llegar una oportunidad de la que no ha gozado ni cuando Gayà se ha perdido partidos por lesión.

El otro sorprendente regreso es el de Aymen Abdennour, que estaría en la línea de tres centrales junto a los inamovibles Garay y Mangala. El tunecino lleva 5 partidos (dos de ellos como suplente) para un total de 288 minutos. Con los cambios queda claro que Prandelli acabó muy disgustado ante el Granada y además, para algunos de los que salen del once suena a toque de atención. La variante táctica concluye, a grandes rasgos, con la posición de Nani, que jugará más centrado junto a Rodrigo. Prandelli sigue confiando el puesto de ariete a Rodrigo (tres goles) pero refuerza la delantera con la irrupción de Nani, que suma dos tantos, el último de ellos contra el Granada.

El Sevilla, por su parte, cuenta con la baja de Nasri mientras que ayer Escudero, Mariano y Carriço se retiraron antes del final del entrenamiento por precaución. Sampaoli tampoco pudo contar con N'Zonzi, quien se ausentó con permiso del club. Llegan los andaluces después de caer -con polémica- contra la Juventus en la Champions, pero es tercero en la Liga a sólo dos puntos del Barça y a seis del Real Madrid.

El Pizjuán, un hueso

Sin duda, el Valencia afronta uno de los partidos más complicados del año a domicilio. Los blanquinegros llevan quince visitas sin conseguir el triunfo en el Pizjuán. La última vez que ganó fue con Rafa Benítez en el banquillo (2004) y ese 0-2 sirvió para ganar la Liga. Desde entonces, once derrotas y cuatro empates en quince visitas.