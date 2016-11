Claramunt, medio siglo de leyenda

valencia. Lamentaba Pep Claramunt las lesiones que le impidieron rendir al máximo nivel en sus dos últimos años en el Valencia. «Menos muerto, me han hecho de todo para jugar», admitía el de Puçol. Auténticas barbaridades para verlo listo el siguiente domingo. Ahí intervino Pepe Vaello, gran parte de sus 91 años como militante valencianista, para recordar algunas de las inyecciones que recibía Claramunt antes de los partidos, necesarias para ocultar el dolor durante algunos minutos. «Siempre quería jugar, lo hice todo por el Valencia. Me propusieron irme muchas veces y nunca quise», recordó Claramunt visiblemente emocionado y resumiendo en pocas palabras sus doce años defendiendo la camiseta del primer equipo.

El Fórum Algirós, una iniciativa de la Fundación del Valencia, quiso rendir tributo ayer a Claramunt (Puçol, 1946), uno de los futbolistas más relevantes de la historia del club de Mestalla, al cumplirse cincuenta años de su debut con el Valencia. «Es el mejor centrocampista que yo he visto en todo el fútbol español», fue lo primero que escuchó ayer Claramunt en boca de Miguel Ángel Adorno. «Ha sido sin duda uno de los mejores jugadores de la historia de este club», definió Valdez. En tiempos en los que el sentimiento de pertenencia a unos colores ya no se estila, el de ayer fue un acto clarificador de la senda que el Valencia, como institución y plantilla, debe tomar para escapar de una acuciante crisis de identidad y resultados.

A Claramunt le acompañaron en la platea Sergio Manzanera y Abelardo. En total, tres hombres clave en la Liga de la 70-71. «A ese equipo no lo valoraron suficientemente. Después de ganar la Liga jugó también la final de Copa y al año siguiente, subcampeón de Liga y finalista de Copa. Había una plantilla de gran nivel y el juego no era espectacular, pero éramos un equipo muy ganador y difícil de ganar», sentenció Claramunt. Como muestra de compromiso, el valenciano acabó jugando esa temporada con un hueso roto y la bota abierta por orden de Alfredo Di Stéfano. Para entonces, Claramunt (a quien Mundo llamaba 'el fraile volador') ya era el pilar del equipo porque habían transcurrido casi cuatro años desde su debut en Riazor. «Ir con el primer equipo ya era un éxito. Marcó Waldo, que dejó KO a un rival por un balonazo. Ganamos 0-1 y ya no volvimos a ganar más fuera de casa en toda la Liga», recordó Claramunt entre risas dentro de un acto que contó con la presencia de los periodistas Paco Lloret -moderador- y Alfredo Relaño.

Los llenos del Cine Coliseum

Después de hacer un repaso por la trayectoria de Claramunt en la selección española, donde fue capitán y se enfrentó a la Alemania de Beckenbauer y la Holanda de Cruyff y que, según Relaño, estuvo «a centímetros» de triunfar en varios episodios, los exjugadores del Valencia recordaron que los partidos de la 70-71 los grababan para luego «pasarlos» por el Cine Coliseum, de la Gran Vía de Germanías. «Se juntaban mil personas celebrando los goles a pesar de que ya sabían el resultado», rememoraron los jugadores. Claramunt, Sergio y Abelardo estuvieron en el escenario, pero escuchándoles había un buen ramillete de exfutbolistas: desde Juan Sol hasta Fernando Giner, pasando por Ricardo Arias, Adorno, Roberto Gil o Cuxart.

En un acto que contó con la presencia de García Pitarch, Luis Cervera, Blas Madrigal, Salvador Martínez, José Luis Zaragosí, Salvador Belda, Pablo Mantilla, Luis Casanova y Merchina Peris (hija de Vicente Peris), hubo también espacio para recordar la figura de Jorge Iranzo -estaba entre el público su hermano Javier- y en la recta final el expresidente Jaume Ortí tomó el micrófono para definir a Claramunt como uno de los mejores jugadores de la historia del Valencia y pedir un respetuoso minuto de silencio en memoria de Rita Barberá.