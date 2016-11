Dos maneras de sacar partido a los fichajes

valencia. ¿Qué tienen en común esta temporada Sevilla y Valencia? Además de la ya conocida animadversión entre los aficionados; mirando la clasificación, nada. Pero valencianistas y sevillistas, que se van a enfrentar este sábado en el Pizjuán, aunque no lo parezca tienen una cosa en común. Este verano, tanto un club como otro se quitaron de encima la misma cifra de futbolistas: 15. Unos porque acababan contrato, otros porque no encajaban en el nuevo proyecto y otros porque no pudieron resistirse ante ofertas de equipos más poderosos económicamente. Tres meses después de que unos y otros vaciaran y recompusieran sus respectivos vestuarios, el problema es la diferencia de rendimiento que han dado ambas plantillas. El Sevilla es tercero a tan sólo dos puntos del Barça -segundo- mientras que el Valencia, lo que tiene a dos puntos no es ninguna de las golosinas de la Champions sino el descenso.

Siguiendo con lo de las coincidencias, Monchi y García Pitarch llevan poco más o menos los mismos años en los despachos (16), aunque actualmente lo que experimenta uno no tiene nada que ver con el agobio y la presión que puede estar viviendo el de la Pobla de Vallbona, que todavía no ha cumplido su primer aniversario en esta nueva etapa en el club. Eso sí, en el Sevilla la voz de su director deportivo no se discute, cuestión que no queda del todo claro en el caso valencianista por la manera que tiene Peter Lim de dirigir la entidad desde la distancia, con especial afición al plano deportivo.

Lo más curioso es que mientras Monchi repite una y otra vez que necesita tomarse un «tiempo muerto» por su intención de descansar de la vorágine futbolística; para Suso el tiempo se ha convertido en su principal enemigo. Cada semana que el Valencia de Prandelli tropieza aumenta el déficit de la planificación deportiva blanquinegra. En la pasada Junta, un accionista sacó a relucir la precariedad en la que trabaja el departamento técnico del Valencia en cuanto a número de efectivos. En el Sevilla, Monchi dirige un equipo formado por 16 personas. Quizás sea ésta una de las fórmulas de éxito de los fichajes que año tras año realiza el conjunto andaluz. Se equivoca, por supuesto porque no todos pueden jugar, pero sus éxitos superan con creces los fracasos. Esta temporada, por ejemplo, el Sevilla ha realizado 11 fichajes, una cifra más que importante y que siempre supone un alto riesgo. Riesgo que en esta ocasión todavía es mayor al tener en cuenta la marcha del entrenador (Emery, al PSG) y la dificultad que un relevo en el banquillo siempre supone.

El Valencia decidió mantener a un entrenador, bajo el argumento de que «se merecía esa oportunidad», y llegaron siete refuerzos a cambio de algo más de 30 millones de euros.

La cifra que desembolsó el Sevilla se dispara casi a los 50 millones. Cuatro cedidos llevó este verano Monchi al Sevilla (Sirigu, Kranevitter, Nasri y Vietto) y sólo el portero no ha respondido a las expectativas. La cesión de Nasri tiene 'trampa' porque el Sevilla está obligado a pagar una suma importante de su desorbitante salario (cercano a los 14 millones de euros).

En el Valencia llegaron a préstamo Mangala, Munir y Mario Suárez, y por ahora únicamente el central parece dar el nivel que todos esperaban. Suárez es titular y Munir se ha convertido en uno de los habituales en el banquillo. Por eso ahora García Pitarch peina el mercado para intentar traer, entre otros, un centrocampista y un delantero que aporte goles.

Por supuesto, no todos los nuevos están triunfando en el Pizjuán. A Monchi se le critica -de manera muy sutil- por el fichaje de Joaquín Correa, un joven argentino que aterrizó de la Sampdoria a cambio de 13 millones de euros y que en Liga sólo ha jugado por ahora un partido completo. Tampoco está a la altura de lo que se esperaba Ben Yedder, ese delantero firmado del Toulouse por 9,5 millones de euros.

Hay un aspecto que llama la atención. El argentino Franco Vázquez (titular indiscutible), ha sido la inversión más alta de los sevillistas: 15 millones. Esa es la cifra tope que se ha desembolsado por un futbolista en la historia del club: 15 también se pagaron en su día por Negredo. En el Valencia, de los nuevos, Garay ya costó los 22.

En el Sevilla se lleva con cierta naturalidad el hecho de que cada verano el equipo andaluz, por su situación financiera, esté forzado a vender futbolistas por una cifra que puede llegar a superar los 20 millones de euros. Siempre suele rebasar esa cantidad, con lo que al final de la película los balances mejoran. Más aún si el rendimiento deportivo que ofrecen las inversiones hacen olvidar por completo a los jugadores que se han marchado. Entre Gameiro y Krychowiak han entrado este pasado verano en la caja fuerte andaluza más de 65 millones de euros. El Valencia también tiene que vender.